Прокурорам предлагают вернуть форму и классные чины

Нормы о выплате надбавки за классный чин работникам органов прокуратуры предлагают запустить после войны, а процесс возвращения прокурорам формы – уже с 2024 года.

Прокурорам могут вернуть форменную одежду и классные чины. 19 июля соответствующий законопроект 9452-1 зарегистрировала большая группа народных депутатов, включая председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса.

В частности, изменениями Закона «О прокуратуре» предлагают вернуть механизм присвоения классных чинов, предусмотрев также возможность понижения и лишения классного чина в случаях, определенных профильным законом и Положением о классных чинах работников органов прокуратуры. Право присваивать классные чины государственного советника юстиции Украины, государственного советника юстиции 1, 2 и 3 классов будет у Президента Украины, другие классные чины будут присваиваться Генеральным прокурором. Размер надбавки за классный чин в проекте прямо не определен, но сказано, что его определит Кабмин.

Также авторы предлагают закрепить на законодательном уровне использование символики и знаков различия в органах прокуратуры и определить обязательные случаи носки форменной одежды прокурорами.

Кроме того, предлагается установить, что положения о форменной одежде работников органов прокуратуры вступают в силу с 1 января 2024 года, а положение о выплате надбавки за классный чин работников органов прокуратуры – с 1 января следующего за годом прекращения военного положения.

В частности, в закон о прокуратуре может быть введена статья 85-1, согласно которой Офис Генерального прокурора имеет свою символику: эмблему и флаг Офиса Генерального прокурора. Описание, рисунок и порядок их использования утверждается Президентом Украины.

Определяется, что работники прокуратуры, которым присвоены классные чины, имеют единую форменную одежду с соответствующими знаками выдаваемые бесплатно. Порядок ношения форменной одежды работниками прокуратуры определяется Генеральным прокурором.

Ношение форменной одежды работниками прокуратуры обязательно при поддержании публичного обвинения в суде по делам о преступлениях против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, военных уголовных правонарушений и представительстве интересов государства в суде в исключительных случаях и в порядке, что определены законом.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.