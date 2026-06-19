Выход в декрет можно отложить: как изменить дату начала отпуска

Можно ли перенести начало декретного отпуска и продолжить работу после 30-й недели беременности — разъяснения, какие условия нужно выполнить и какие документы оформить.

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Многие будущие мамы считают, что декретный отпуск автоматически начинается на 30-й неделе беременности. Однако законодательство позволяет женщине самостоятельно выбрать более позднюю дату ее начала, если для этого нет медицинских противопоказаний.

Если беременная работница хочет продолжить работу после 30-й недели, она может перенести начало отпуска по беременности и родам. Для этого нужно выполнить несколько шагов.

Обратиться к врачу

Прежде всего следует обратиться к врачу, ведущему беременность. При отсутствии медицинских противопоказаний женщина может подать заявление на имя руководителя медицинского учреждения с просьбой оформить электронный больничный (медицинское заключение категории «Беременность и роды») с желаемой даты. После этого врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения.

Подать заявление работодателю

После открытия электронного больничного необходимо обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска по беременности и родам. В документе нужно указать ту же дату начала отпуска, которая указана в е-больничном.

Дождаться оформления приказа

На основании заявления работницы и открытого электронного больничного работодатель выдает официальный приказ о предоставлении отпуска. Именно после этого отпуск будет оформлен согласно установленной дате.

Таким образом, женщина имеет право самостоятельно определить более позднее начало декретного отпуска, если ее состояние здоровья позволяет продолжать работу.

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