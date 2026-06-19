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Мову ворожнечі хочуть визначити законом: які висловлювання можуть підпасти під нові норми

09:06, 19 червня 2026
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В Україні готують зміни до законодавства щодо протидії дискримінації: законопроєкт пропонує закріпити поняття «мова ворожнечі», а також визначити механізми захисту від дискримінації за асоціацією та множинної дискримінації.
Мову ворожнечі хочуть визначити законом: які висловлювання можуть підпасти під нові норми
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В Україні можуть законодавчо закріпити поняття «мова ворожнечі», а також розширити механізми захисту від дискримінації. Відповідний законопроєкт підготувала Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

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Документ передбачає визначення на законодавчому рівні терміна «мова ворожнечі». Йдеться про висловлювання, які підбурюють до ненависті, дискримінації або насильства щодо людини чи групи людей через їхню національність, етнічне походження, мову, релігію, вік, стать, інвалідність та інші ознаки.

Крім того, законопроєкт пропонує закріпити поняття «дискримінація за асоціацією» та «множинна дискримінація». Це стосується випадків, коли людина зазнає упередженого ставлення через свої зв'язки з іншими особами або одночасно через кілька ознак.

Автори ініціативи зазначають, що зміни мають наблизити українське законодавство до стандартів Європейського Союзу та Ради Європи, а також посилити захист прав людини.

Також наголошується, що нові норми поширюватимуться на всіх без винятку, включно з посадовцями та представниками органів влади. Водночас запропоновані зміни не передбачають обмеження свободи слова, а мають забезпечити баланс між правом на висловлення власної думки та захистом людей від дискримінації й проявів ненависті.

Нагадаємо, у Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт №15186, яким пропонується внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу України та запровадити окрему кримінальну відповідальність за «українофобію».

Як писала «Судово-юридична газета», законопроєкт передбачає встановлення кримінальної відповідальності за прояви українофобії, зокрема за публічні заклики до заперечення суб’єктності Української держави та нації, виправдання їх підкорення або асиміляції, а також за заперечення правомірності боротьби за незалежність і розвиток української державності. Окремо пропонується криміналізувати публічну зневагу до української мови, культури та етнокультурних ознак із метою підриву національної ідентичності.

Також «Судово-юридична газета» звертала увагу, що криміналізація «українофобії» може створити більше проблем, ніж правових рішень. Ключова застереження полягає в тому, що запропоновані у законопроєкті формулювання мають оціночний характер і не є усталеними юридичними термінами. У кримінальному праві це може створити ризики для принципу правової визначеності, оскільки особа має чітко розуміти, які саме дії є кримінально караними.

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