Житловий ваучер дозволили використовувати як перший внесок за єОселею
Уряд дозволив використовувати житловий ваучер як перший внесок за програмою іпотечного кредитування «єОселя».
Йдеться про зміни, які передбачають поєднання компонента програми «єВідновлення» — «Житло для ВПО з ТОТ» — із державною іпотечною програмою «єОселя». На першому етапі механізм буде доступний для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Водночас для повноцінного запуску механізму необхідне ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки. Відповідний законопроєкт № 15335 «Про внесення змін до деяких законів України щодо нерухомого майна, придбаного в іпотеку» наразі перебуває на розгляді Верховної Ради.
Уряд нагадує, що ще на етапі запуску програми «Житло для ВПО з ТОТ» було закладено можливість використання житлового ваучера не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього необхідно узгодити механізми двох державних програм.
Після завершення необхідних законодавчих змін, на наступних етапах фінансування компоненту, найближчий з яких очікується у вересні цього року, житловий ваучер можна буде використовувати для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми єОселя.
В уряді уточнюють, що це не додаткова грошова допомога: ваучер є частиною оплати вартості житла та допоможе скористатися іпотечним кредитом.
Ухвалені зміни уже набули чинності. Зміни внесені до постанов №856 та №1176.
Також зазначимо, що Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізації нової житлової програми «Будиночки у селі». Вона спрямована на розширення можливостей забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки через повномасштабну війну.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.