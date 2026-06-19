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Житловий ваучер дозволили використовувати як перший внесок за єОселею

10:17, 19 червня 2026
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Йдеться про зміни, які передбачають поєднання компонента програми «єВідновлення» — «Житло для ВПО з ТОТ» — із державною іпотечною програмою «єОселя».
Житловий ваучер дозволили використовувати як перший внесок за єОселею
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Уряд дозволив використовувати житловий ваучер як перший внесок за програмою іпотечного кредитування «єОселя».

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Йдеться про зміни, які передбачають поєднання компонента програми «єВідновлення» — «Житло для ВПО з ТОТ» — із державною іпотечною програмою «єОселя». На першому етапі механізм буде доступний для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Водночас для повноцінного запуску механізму необхідне ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки. Відповідний законопроєкт № 15335 «Про внесення змін до деяких законів України щодо нерухомого майна, придбаного в іпотеку» наразі перебуває на розгляді Верховної Ради.

Уряд нагадує, що ще на етапі запуску програми «Житло для ВПО з ТОТ» було закладено можливість використання житлового ваучера не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього необхідно узгодити механізми двох державних програм.

Після завершення необхідних законодавчих змін, на наступних етапах фінансування компоненту, найближчий з яких очікується у вересні цього року, житловий ваучер можна буде використовувати для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми єОселя.

В уряді уточнюють, що це не додаткова грошова допомога: ваучер є частиною оплати вартості житла та допоможе скористатися іпотечним кредитом.

Ухвалені зміни уже набули чинності. Зміни внесені до постанов №856 та №1176. 

Також зазначимо, що Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізації нової житлової програми «Будиночки у селі». Вона спрямована на розширення можливостей забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки через повномасштабну війну.

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Україна ВПО нерухомість єВідновлення

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