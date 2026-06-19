Хто контролює військову допомогу від союзників: у Раді готуються продовжити роботу спеціальної комісії

Верховна Рада планує продовжити контроль за міжнародною військовою допомогою Україні та створити нову спеціальну комісію для моніторингу її отримання і використання під час воєнного стану.

фото: ВР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді пропонують продовжити парламентський контроль за отриманням та використанням міжнародної військової допомоги, яку Україна отримує від партнерів під час воєнного стану. Для цього до парламенту внесли проєкт Постанови №15339 «Про деякі питання здійснення парламентського контролю з питань отримання і використання міжнародної військової допомоги під час дії воєнного стану».

Документ передбачає розгляд річного звіту Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, яка здійснювала моніторинг міжнародної військової допомоги, завершення її роботи та створення нової комісії для продовження контролю за надходженням, розподілом і використанням наданого Україні озброєння та іншої військової підтримки.

Зазначається, що постановою Верховної Ради від 18 червня 2025 року №4506-IX була утворена Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної військової допомоги під час дії воєнного стану. Строк її діяльності було визначено в один рік з дня утворення.

Серед основних завдань комісії були підготовка та подання законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю за використанням міжнародної військової допомоги, зокрема озброєння, яке міжнародні партнери надають Україні для протидії російській агресії. Також комісія мала збирати та аналізувати інформацію для проведення парламентських слухань щодо випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілу або використання міжнародної військової допомоги та озброєння під час дії воєнного стану.

Попередній звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховна Рада розглянула та взяла до відома шляхом ухвалення постанови від 17 грудня 2025 року №4732-IX.

У зв’язку із завершенням визначеного строку діяльності комісії її члени підготували та затвердили підсумковий звіт про результати роботи за рік. У пояснювальній записці наголошується, що для забезпечення безперервного парламентського контролю пропонується утворити нову Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної військової допомоги під час дії воєнного стану.

Метою проєкту постанови визначено подання звіту про виконану роботу, підбиття підсумків діяльності чинної комісії та продовження парламентського контролю шляхом формування нового складу Тимчасової спеціальної комісії.

Проєктом постанови пропонується заслухати та взяти до відома звіт Тимчасової спеціальної комісії про виконану роботу, опублікувати його в газеті «Голос України» та на офіційному вебсайті Верховної Ради України, завершити роботу чинної комісії, а також продовжити здійснення парламентського контролю через створення нової Тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної військової допомоги під час дії воєнного стану.

У пояснювальній записці зазначається, що правовою основою для реалізації постанови є Конституція України, Закон України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та Закон України «Про Регламент Верховної Ради України».

Автори документа також вказують, що реалізація постанови не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету.

Очікується, що ухвалення постанови дозволить виконати вимоги законодавства щодо розгляду звіту Тимчасової спеціальної комісії, прийняти рішення за результатами її висновків і рекомендацій та забезпечити подальше здійснення парламентського контролю за отриманням і використанням міжнародної військової допомоги в умовах воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.