За продаж енергетиків дітям хочуть карати штрафами: санкції готують для продавців, батьків та навіть самих підлітків

Депутати пропонують штрафи до 17 тисяч грн за продаж енергетиків дітям та до 200 тисяч грн для бізнесу.

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В Україні можуть вперше комплексно врегулювати виробництво, продаж та споживання енергетичних напоїв. Народні депутати пропонують запровадити вікові обмеження на їх придбання, встановити нові вимоги до складу та маркування продукції, заборонити продаж енергетиків у низці місць, а також передбачити штрафи за порушення нових правил. Окремі ініціативи навіть передбачають відповідальність за споживання енергетичних напоїв неповнолітніми та за залучення дітей до їх вживання.

Відповідні зміни містяться у законопроєкті №13024 «Про внесення змін до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" щодо удосконалення державного регулювання виробництва та обігу енергетичних напоїв», альтернативному законопроєкті №13024-1, а також супровідних законопроєктах №13025 та №13025-1 щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення нових правил.

Що пропонують вважати енергетичним напоєм

Однією з ключових новацій є поява законодавчого визначення енергетичного напою.

Під ним пропонується розуміти газований або негазований напій, за винятком чаю, кави та напоїв на основі чайних чи кавових екстрактів, який містить кофеїн та/або інші речовини, що стимулюють центральну нервову систему.

Крім того, депутати пропонують виділити окрему категорію — енергетичні напої з високим вмістом стимулюючих засобів. До них планують відносити продукцію, у якій вміст кофеїну або іншої стимулюючої речовини перевищує 150 мг на літр.

Перелік таких речовин та максимально допустимі рівні їх концентрації має визначати Міністерство охорони здоров’я.

Продаж неповнолітнім хочуть заборонити

Найбільш помітною новацією є заборона продажу енергетичних напоїв із високим вмістом стимулюючих речовин особам, які не досягли 18 років.

Також пропонується заборонити продаж такої продукції особами, які самі не досягли повноліття.

У разі виникнення сумнівів щодо віку покупця продавець буде зобов’язаний вимагати документ, що підтверджує досягнення 18-річного віку.

Для підтвердження віку можна буде використовувати паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія, інші документи або їх електронні аналоги через застосунок «Дія».

Якщо покупець відмовиться пред’явити документ, продавець буде зобов’язаний відмовити у продажу.

Де можуть заборонити продаж енергетиків

Законопроєкти передбачають обмеження щодо місць реалізації енергетичних напоїв із високим вмістом стимулюючих речовин.

Зокрема, продаж пропонується заборонити:

у приміщеннях та на території закладів освіти;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у спеціалізованих магазинах дитячих товарів;

у спеціалізованих магазинах спортивних товарів;

у відповідних відділах універсальних магазинів;

через торговельні автомати.

Нові правила для інтернет-магазинів

Окремий блок змін стосується дистанційної торгівлі.

Продаж енергетичних напоїв через інтернет пропонується дозволити лише після перевірки віку покупця за допомогою електронних документів, засобів електронної ідентифікації або спеціальних технологій підтвердження особи.

Крім того, особа, яка доставлятиме товар, також повинна буде перевірити вік покупця під час вручення замовлення.

Виробникам можуть встановити нові вимоги

Автори законопроєктів пропонують посилити контроль за складом енергетичних напоїв.

Під час виробництва планують заборонити використання стимулюючих речовин у концентраціях, які перевищують граничні показники, встановлені Міністерством охорони здоров’я.

Таким чином МОЗ фактично отримає повноваження визначати максимально допустимий рівень кофеїну та інших стимуляторів у складі такої продукції.

На упаковках можуть з’явитися спеціальні попередження

Для енергетичних напоїв із високим вмістом стимулюючих речовин планується запровадити окремі вимоги до маркування.

На упаковці повинно буде міститися попередження: «Енергетичний напій з високим вмістом стимулюючих засобів. Не рекомендовано для дітей, вагітних жінок та жінок у період лактації».

Також виробники повинні будуть зазначати інформацію про кількість відповідної стимулюючої речовини.

Які штрафи пропонують запровадити

Разом із законопроєктами про регулювання обігу енергетичних напоїв депутати зареєстрували окремі законодавчі ініціативи щодо відповідальності за порушення нових правил.

Основний законопроєкт №13025 пропонує встановити штраф від 400 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за:

продаж енергетичних напоїв неповнолітнім;

продаж у заборонених законом місцях;

торгівлю через торговельні автомати;

продаж енергетиків особами, які не досягли 18 років.

Оскільки один неоподатковуваний мінімум доходів громадян для цілей адміністративних штрафів становить 17 грн, розмір санкції може скласти від 6 800 до 17 000 грн.

Водночас альтернативний законопроєкт №13025-1 пропонує більш деталізовану систему покарань.

Так, за продаж енергетичних напоїв неповнолітнім пропонується штраф від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1 700 до 2 550 грн, із конфіскацією товару.

За повторне порушення протягом року штраф може зрости до 150–250 неоподатковуваних мінімумів, або від 2 550 до 4 250 грн, також із конфіскацією продукції.

Крім того, за торгівлю енергетиками через інтернет, торговельні автомати, з полиць самообслуговування або у заборонених місцях пропонується штраф від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів, що становить від 850 до 1 190 грн.

За продаж енергетичних напоїв з рук або з лотків передбачений штраф від 680 до 1 020 грн із конфіскацією товару.

Відповідальність можуть запровадити і для дітей та батьків

Альтернативний законопроєкт №13025-1 також містить норми, яких немає в основному проєкті.

Зокрема, документ пропонує встановити відповідальність за споживання енергетичних напоїв особами до 18 років.

За такі дії пропонується попередження або штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 340 до 510 грн.

За залучення неповнолітніх до вживання енергетичних напоїв передбачений аналогічний штраф.

Також відповідальність може наставати для батьків або осіб, які їх замінюють. Якщо енергетичні напої вживатимуть діти віком від 14 до 16 років, на батьків можуть накладати штраф від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 255 до 425 грн або призначати громадські роботи.

У разі повторного порушення штрафи можуть зрости до 680 грн, а тривалість громадських робіт — до 60 годин.

Бізнесу загрожують значно більші санкції

Окремо законопроєкти передбачають відповідальність за виробництво та реалізацію енергетичних напоїв із порушенням встановлених вимог до їх складу.

Для юридичних осіб пропонується штраф у розмірі 25 мінімальних заробітних плат.

Для фізичних осіб-підприємців — 17 мінімальних заробітних плат.

Якщо виходити з мінімальної заробітної плати 8 647 грн, встановленої на 2026 рік, сума штрафу може становити 216 175 грн для юридичних осіб та 146 999 грн для ФОП.

Чому депутати пропонують такі зміни

Автори законопроєктів зазначають, що останніми роками в Україні спостерігається зростання споживання енергетичних напоїв, особливо серед підлітків.

У пояснювальних записках вказується, що енергетики містять кофеїн, таурин, гуарану, рослинні екстракти та інші стимулюючі речовини, які можуть негативно впливати на організм людини.

На думку авторів, регулярне вживання таких напоїв може призводити до порушень сну, проблем із серцево-судинною та нервовою системами, підвищеної тривожності, зниження концентрації уваги та інших негативних наслідків для здоров’я.

Також депутати посилаються на міжнародні дослідження та досвід європейських держав, де вже діють вікові обмеження на продаж енергетичних напоїв.

На якому етапі перебувають законопроєкти

Законопроєкт №13024 був зареєстрований у Верховній Раді 17 лютого 2025 року, альтернативний №13024-1 — 25 лютого 2025 року.

У ті ж дати були зареєстровані супровідні законопроєкти №13025 та №13025-1 щодо адміністративної відповідальності за порушення нових правил.

Станом на червень 2026 року всі ці законодавчі ініціативи перебувають на опрацюванні у профільному комітеті Верховної Ради та ще не були винесені на розгляд парламенту.

У разі ухвалення документів в Україні вперше можуть запровадити комплексне регулювання ринку енергетичних напоїв — від вимог до складу та маркування продукції до вікових обмежень на продаж і системи адміністративної відповідальності за порушення встановлених правил.

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