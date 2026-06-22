  1. В Украине

Ушел из жизни народный депутат V и VI созывов Александр Рябека

12:17, 22 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Александр Рябека работал председателем подкомитета по вопросам законодательного обеспечения антикоррупционной политики и контроля за соблюдением прав граждан Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Ушел из жизни народный депутат V и VI созывов Александр Рябека
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 21 июня, умер народный депутат Украины V и VI созывов, ученый и правозащитник Александр Рябека. Об этом сообщили в Верховной Раде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В парламенте он работал председателем подкомитета по вопросам законодательного обеспечения антикоррупционной политики и контроля за соблюдением прав граждан Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дистанционные ВВК и ОПФО за рубежом: почему право на экспертизу остается декларативным

Законодательство Украины формально позволяет проходить медико-социальные процедуры дистанционно, однако на практике украинцы за рубежом сталкиваются с непреодолимыми барьерами еще до начала рассмотрения дела.

Фотографии с похорон и три чека не стали доказательством семейных отношений: Верховный Суд отказал в признании гражданского брака

Факт совместного проживания не может подтверждаться лишь фотографиями, чеками или регистрацией по одному адресу без доказательств общего бюджета.

Штрафы за отказ в предоставлении информации арбитражным управляющим хотят ввести без исключения для служебной тайны

В законопроекте об усилении защиты арбитражных управляющих выявили пробелы, которые могут затруднить его реализацию.

Дети выехали из-за домашнего насилия, а отец продал квартиру без разрешения органа опеки: как ситуацию оценил Верховный Суд

ВС подчеркнул, что отсутствие разрешения органа опеки само по себе не делает договор недействительным, однако сделка подлежит признанию недействительной, если она сужает жилищные права и интересы детей.

Великая Палата объяснила, почему за действия «Беркута» во время Майдана должно отвечать государство

Государство может быть гражданским ответчиком в уголовном производстве, а возмещение вреда по статье 1174 ГК Украины не может одновременно возлагаться на должностное лицо и государство.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]