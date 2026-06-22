Ушел из жизни народный депутат V и VI созывов Александр Рябека

Александр Рябека работал председателем подкомитета по вопросам законодательного обеспечения антикоррупционной политики и контроля за соблюдением прав граждан Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Фото из открытых источников

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В воскресенье, 21 июня, умер народный депутат Украины V и VI созывов, ученый и правозащитник Александр Рябека. Об этом сообщили в Верховной Раде.

В парламенте он работал председателем подкомитета по вопросам законодательного обеспечения антикоррупционной политики и контроля за соблюдением прав граждан Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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