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Из-за войны и стресса абитуриентам предлагают разрешить пересдачу НМТ

16:19, 22 июня 2026
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На сайте Кабмина зарегистрирована петиция о разрешении на повторную сдачу НМТ в рамках одной вступительной кампании.
Из-за войны и стресса абитуриентам предлагают разрешить пересдачу НМТ
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На сайте Кабинета министров появилась петиция под названием «О предоставлении права на повторную сдачу (пересдачу) НМТ в рамках одной вступительной кампании».

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В обращении авторы просят пересмотреть действующие правила проведения Национального мультипредметного теста и законодательно закрепить право абитуриентов на одну повторную попытку сдачи экзамена в рамках дополнительной сессии в том же году.

Авторы петиции отмечают, что действующая система, при которой результат теста является окончательным и не подлежит улучшению, лишает выпускников возможности исправить ошибки, может обесценивать многолетнюю подготовку из-за случайных обстоятельств и, по их мнению, способствует отъезду части молодежи в зарубежные университеты.

В тексте обращения говорится о том, что во время сдачи экзаменов абитуриенты находятся в сложных условиях из-за войны, воздушных тревог и возможных отключений электроэнергии. Авторы указывают, что сильный стресс или паническая атака во время тестирования могут существенно повлиять на результат.

Отдельно отмечается фактор технических и организационных сбоев. По словам инициаторов, компьютерное тестирование зависит от стабильности техники и интернета, и даже кратковременные зависания системы могут повлиять на концентрацию участников.

Кроме того, в петиции приводятся ссылки на международный опыт, где подобные вступительные или языковые тесты, в частности SAT, IELTS и TOEFL, разрешается сдавать несколько раз в год.

Предложения по изменениям

Подписавшие петицию предлагают:

  • внести изменения в Порядок проведения НМТ и разрешить абитуриентам по желанию пересдавать один или несколько предметов во время дополнительной или специальной сессии;
  • разрешить учитывать наивысший результат из нескольких попыток при формировании конкурсного балла для поступления в высшие учебные заведения;
  • рассмотреть возможность введения платной второй попытки для покрытия дополнительных расходов на организацию тестирования.

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Национальный мультипредметный тест (НМТ) обучение образование

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