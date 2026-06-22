Женщина заплатила 13 тысяч евро за «возвращение любимого»: суд обязал ясновидящего вернуть деньги

Бывший партнер так и не вернулся, зато женщине удалось вернуть свои деньги через суд.

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Земельный суд Дюссельдорфа в Германии обязал компанию, предлагавшую услуги ясновидящего по «возвращению партнера», вернуть клиентке 13 тысяч евро. Суд признал заключенный договор недействительным из-за его несоответствия моральным устоям общества и установил, что исполнитель воспользовался эмоционально уязвимым положением женщины.

Как следует из материалов дела, компания рекламировала различные эзотерические услуги, среди которых были ясновидение, духовные консультации, магия, снятие проклятий и так называемое «телепатическое возвращение партнера». Услуги фактически предоставлял директор компании, который позиционировал себя как ясновидящий.

Истец обратилась к нему весной 2022 года после разрыва отношений с отцом своего девятимесячного ребенка. По ее словам, она находилась в тяжелом психологическом состоянии и надеялась восстановить отношения.

Во время первичной телефонной консультации ей предложили несколько вариантов «возвращения партнера»: за один месяц — за 20 тысяч евро, за два месяца — за 13 тысяч евро, а за десять месяцев — за 8 тысяч евро. Женщина выбрала вариант за 13 тысяч евро и перечислила деньги компании.

Однако бывший партнер так и не вернулся.

Переписка в WhatsApp стала ключевым доказательством

В суде компания отрицала, что продавала услугу возвращения партнера. Ответчик утверждал, что женщина заказала духовное жизненное консультирование, а уплаченная сумма была вознаграждением именно за такие консультации.

Однако суд исследовал переписку сторон в WhatsApp и пришел к выводу, что фактически стороны договаривались именно о «возвращении партнера». В частности, в переписке обсуждались различные тарифы в зависимости от того, в какой срок должен был вернуться бывший партнер.

Суд также обратил внимание на нелогичность ценообразования, на которое ссылался ответчик. Как указано в решении, духовное консультирование не могло бы стоить дороже за более короткий период и дешевле за более длительный, тогда как предложенная система цен была напрямую привязана к скорости ожидаемого результата — возвращения партнера.

Почему суд признал договор недействительным

Оценивая обстоятельства дела, суд установил, что директор компании осознавал эмоциональное состояние клиентки и воспользовался ее отчаянием и доверчивостью. Истец убедительно объяснила, что во время первого разговора рассказала о своих переживаниях и поверила обещаниям вернуть бывшего партнера с помощью сверхъестественных способностей.

Ключевым для дела стал вывод суда о том, что обещание вернуть человека путем применения телепатических или энергетических сил является объективно невозможным для исполнения. Суд отметил, что хотя закон не запрещает заключать договоры относительно услуг, эффективность которых не подтверждена наукой, в данном случае исполнитель не только обещал недостижимый результат, но и требовал за него чрезвычайно высокое вознаграждение.

По мнению суда, между обещанной услугой и суммой вознаграждения существовало очевидное несоответствие. Кроме того, исполнитель воспользовался психологически уязвимым положением женщины, которая переживала разрыв отношений и искала любую возможность вернуть партнера.

При таких обстоятельствах суд признал договор недействительным на основании § 138 Гражданского кодекса Германии как противоречащий моральным устоям общества.

Компанию обязали вернуть все полученные средства

Поскольку правовых оснований для получения денежных средств не существовало, суд обязал компанию вернуть истцу 13 тысяч евро, а также уплатить проценты за пользование средствами и компенсировать судебные расходы.

В решении суд отдельно подчеркнул, что клиентка на момент заключения договора искренне верила в возможность возвращения бывшего партнера благодаря способностям ясновидящего, а потому не может считаться лицом, которое добровольно передало деньги, осознавая отсутствие каких-либо обязательств со стороны исполнителя.

Таким образом, суд пришел к выводу, что компания безосновательно получила 13 тысяч евро и должна вернуть их истцу в полном объеме.

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