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Почаевскую лавру проверят на возможные связи с запрещенной в Украине религиозной организацией

12:11, 22 июня 2026
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Результаты проверки ГЭСС публично представят обществу.
Почаевскую лавру проверят на возможные связи с запрещенной в Украине религиозной организацией
Фото: igotoworld.com
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24 июня исследовательская группа, сформированная в соответствии с приказом Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести от 19 июня 2026 года № Н-106/11, начнет изучение возможных связей Почаевской Свято-Успенской лавры с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине. Об этом сообщает ГЭСС.

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Соответствующее решение принято приказом ГЭСС во исполнение требований Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и Порядка проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности религиозных организаций с иностранными религиозными организациями, деятельность которых в Украине запрещена.

«ГЭСС действует исключительно в рамках действующего законодательства и с уважением к религиозной свободе. В то же время любые признаки иностранного влияния или подчинения в контексте запрещенных структур будут тщательно исследованы, а результаты — публично представлены обществу», — говорится в заявлении.

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