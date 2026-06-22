Почаевскую лавру проверят на возможные связи с запрещенной в Украине религиозной организацией

Результаты проверки ГЭСС публично представят обществу.

Фото: igotoworld.com

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24 июня исследовательская группа, сформированная в соответствии с приказом Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести от 19 июня 2026 года № Н-106/11, начнет изучение возможных связей Почаевской Свято-Успенской лавры с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине. Об этом сообщает ГЭСС.

Соответствующее решение принято приказом ГЭСС во исполнение требований Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и Порядка проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности религиозных организаций с иностранными религиозными организациями, деятельность которых в Украине запрещена.

«ГЭСС действует исключительно в рамках действующего законодательства и с уважением к религиозной свободе. В то же время любые признаки иностранного влияния или подчинения в контексте запрещенных структур будут тщательно исследованы, а результаты — публично представлены обществу», — говорится в заявлении.

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