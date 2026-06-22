Почаївську лавру перевірять на можливі зв’язки із забороненою в Україні релігійною організацією

Результати перевірки ДЕСС публічно представить суспільству.

Фото: igotoworld.com

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24 червня дослідницька група, сформована відповідно до наказу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 19 червня 2026 року № Н-106/11, розпочне вивчення можливих зв’язків Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні. Про це інформує ДЕСС.

Відповідне рішення ухвалене наказом ДЕСС на виконання вимог Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та Порядку проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена.

«ДЕСС діє винятково в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи. Водночас будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур буде ретельно досліджено, а результати — публічно представлено суспільству», - йдеться у заяві.

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