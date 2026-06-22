Жінка заплатила 13 тисяч євро за «повернення коханого»: суд змусив ясновидця повернути гроші

Колишній партнер так і не повернувся, зате жінці вдалося повернути свої гроші через суд.

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Земельний суд Дюссельдорфа в Німеччині зобов’язав компанію, яка пропонувала послуги ясновидця з «повернення партнера», повернути клієнтці 13 тисяч євро. Суд визнав укладений договір недійсним через його невідповідність моральним засадам суспільства та встановив, що виконавець скористався емоційно вразливим становищем жінки.

Як випливає з матеріалів справи, компанія рекламувала різні езотеричні послуги, серед яких були яснобачення, духовні консультації, магія, зняття проклять і так зване «телепатичне повернення партнера». Послуги фактично надавав директор компанії, який позиціонував себе як ясновидець.

Позивачка звернулася до нього навесні 2022 року після розриву стосунків із батьком своєї дев’ятимісячної дитини. За її словами, вона перебувала у важкому психологічному стані та сподівалася відновити стосунки.

Під час первинної телефонної консультації їй запропонували кілька варіантів «повернення партнера»: за один місяць — за 20 тисяч євро, за два місяці — за 13 тисяч євро, а за десять місяців — за 8 тисяч євро. Жінка обрала варіант за 13 тисяч євро та перерахувала кошти компанії.

Однак колишній партнер так і не повернувся.

Листування у WhatsApp стало ключовим доказом

У суді компанія заперечувала, що продавала послугу повернення партнера. Відповідач стверджував, що жінка замовила духовне життєве консультування, а сплачена сума була винагородою саме за такі консультації.

Втім, суд дослідив листування сторін у WhatsApp та дійшов висновку, що фактично сторони домовлялися саме про «повернення партнера». Зокрема, у переписці обговорювалися різні тарифи залежно від того, за який строк мав повернутися колишній партнер.

Суд також звернув увагу на нелогічність ціноутворення, на яке посилався відповідач. Як зазначено у рішенні, духовне консультування не могло б коштувати дорожче за коротший період і дешевше за триваліший, тоді як запропонована система цін прямо була прив’язана до швидкості очікуваного результату — повернення партнера.

Чому суд визнав договір недійсним

Оцінюючи обставини справи, суд встановив, що директор компанії усвідомлював емоційний стан клієнтки та використав її відчай і довірливість. Позивачка переконливо пояснила, що під час першої розмови розповіла про свої переживання та повірила обіцянкам повернути колишнього партнера за допомогою надприродних здібностей.

Ключовим для справи став висновок суду про те, що обіцянка повернути людину шляхом застосування телепатичних або енергетичних сил є об’єктивно неможливою до виконання. Суд зазначив, що хоча закон не забороняє укладати договори щодо послуг, ефективність яких не підтверджена наукою, у цьому випадку виконавець не лише обіцяв недосяжний результат, а й вимагав за нього надзвичайно високу винагороду.

На думку суду, між обіцяною послугою та сумою винагороди існувала очевидна невідповідність. Крім того, виконавець скористався психологічно вразливим становищем жінки, яка переживала розрив стосунків і шукала будь-яку можливість повернути партнера.

За таких обставин суд визнав договір недійсним на підставі § 138 Цивільного кодексу Німеччини як такий, що суперечить моральним засадам суспільства.

Компанію зобов’язали повернути всі отримані кошти

Оскільки правової підстави для отримання коштів не існувало, суд зобов’язав компанію повернути позивачці 13 тисяч євро, а також сплатити проценти за користування коштами та компенсувати судові витрати.

У рішенні суд окремо наголосив, що клієнтка на момент укладення договору щиро вірила в можливість повернення колишнього партнера завдяки здібностям ясновидця, а тому не може вважатися особою, яка добровільно передала гроші, усвідомлюючи відсутність будь-яких зобов’язань з боку виконавця.

Таким чином, суд дійшов висновку, що компанія безпідставно отримала 13 тисяч євро та повинна повернути їх позивачці в повному обсязі.

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