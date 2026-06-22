Через війну та стрес абітурієнтам пропонують дозволити перескладання НМТ

На сайті Кабміну зареєстровано петицію про дозвіл на повторне складання НМТ в межах однієї вступної кампанії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція під назвою «Про надання права на повторне складання (перескладання) НМТ у межах однієї вступної кампанії».

У зверненні адресанти просять переглянути чинні правила проведення Національного мультипредметного тесту та закріпити законодавчо право вступників на одну повторну спробу складання іспиту в межах додаткової сесії в тому самому році.

Автори петиції зазначають, що чинна система, за якої результат тесту є остаточним і не підлягає покращенню, позбавляє випускників можливості виправити помилки, може знецінювати багаторічну підготовку через випадкові обставини та, на їхню думку, сприяє виїзду частини молоді до іноземних університетів.

У тексті звернення йдеться про те, що під час складання іспитів абітурієнти перебувають у складних умовах через війну, повітряні тривоги та можливі відключення електроенергії. Автори вказують, що сильний стрес або панічна атака під час тестування можуть суттєво вплинути на результат.

Окремо зазначається фактор технічних та організаційних збоїв. За словами ініціаторів, комп’ютерне тестування залежить від стабільності техніки та інтернету, а навіть короткі зависання системи можуть вплинути на концентрацію учасників.

Також у петиції наведено посилання на міжнародний досвід, де подібні вступні або мовні тести, зокрема SAT, IELTS і TOEFL, дозволяється складати кілька разів на рік.

Пропозиції змін

Підписанти петиції пропонують:

внести зміни до Порядку проведення НМТ та дозволити вступникам за бажанням перескладати один або кілька предметів під час додаткової або спеціальної сесії;

дозволити враховувати найвищий результат із кількох спроб при формуванні конкурсного балу для вступу до закладів вищої освіти;

розглянути можливість запровадження платної другої спроби для покриття додаткових витрат на організацію тестування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.