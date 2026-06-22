Пішов з життя народний депутат V та VI скликань Олександр Рябека
12:17, 22 червня 2026
Олександр Рябека працював головою підкомітету з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Фото з відкритих джерел
У неділю, 21 червня, помер народний депутат України V та VI скликань, науковець та правозахисник Олександр Рябека. Про це повідомили у Верховній Раді.
В Парламенті він працював головою підкомітету з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.