Пішов з життя народний депутат V та VI скликань Олександр Рябека

Олександр Рябека працював головою підкомітету з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Фото з відкритих джерел

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У неділю, 21 червня, помер народний депутат України V та VI скликань, науковець та правозахисник Олександр Рябека. Про це повідомили у Верховній Раді.

В Парламенті він працював головою підкомітету з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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