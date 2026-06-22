  1. В Украине
  2. / Законодательство

Покупки на Temu и AliExpress могут подорожать уже до конца осени: что будет с посылками до 150 евро

12:43, 22 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Идею отмены льготы для посылок до 150 евро, которую Рада не поддержала в мае, снова планируют вынести на рассмотрение.
Покупки на Temu и AliExpress могут подорожать уже до конца осени: что будет с посылками до 150 евро
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Льготный режим для международных посылок стоимостью до 150 евро могут отменить уже осенью 2026 года. В профильном комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ожидают принятия законодательных изменений, которые будут предусматривать обложение таких отправлений налогом на добавленную стоимость.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В комитете отмечают, что принятие соответствующего закона является одним из обязательств Украины перед Евросоюзом и Международным валютным фондом, которое должно быть выполнено осенью этого года.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в мае Верховная Рада отклонила законопроект №12360 об изменениях в Таможенный кодекс относительно ключевых показателей эффективности Государственной таможенной службы. Документ предусматривал, в частности, отмену освобождения от НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро. Для его поддержки не хватило голосов.

После провала законопроекта правительство должно подготовить и подать в парламент новую законодательную инициативу по отмене налоговой льготы для таких отправлений.

В профильном комитете подчеркивают, что выполнение этого обязательства предусмотрено как договоренностями с Европейским Союзом, так и программой расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом. Согласно обновленному графику программы выполнение этого структурного маяка необходимо для дальнейшего финансирования Украины.

Что может измениться для покупателей Temu, AliExpress и Amazon

В настоящее время международные посылки стоимостью до 150 евро освобождены от уплаты НДС.

Предыдущая редакция законопроекта предусматривала фактическое введение 20% НДС для товаров, которые украинцы заказывают на иностранных маркетплейсах, в частности Temu, AliExpress, Amazon и других онлайн-платформах.

Предложенный механизм предусматривал, что маркетплейсы автоматически будут взимать НДС при оформлении заказа. Далее средства должны были перечисляться в государственный бюджет через операторов доставки.

Если продавец не был бы интегрирован в украинскую систему администрирования НДС, налог должен был бы уплачиваться непосредственно получателем через почтового оператора или экспресс-перевозчика.

Для администрирования налога планировалось использовать UCR — уникальный код международного почтового отправления, который позволил бы автоматизировать обработку посылок, в частности консолидированных отправлений, когда несколько заказов объединяются в одну посылку.

В то же время окончательный механизм налогообложения будет зависеть от содержания нового законопроекта, который еще должны подать в Верховную Раду.

Почему власти хотят отменить льготу

Ранее в Министерстве финансов заявляли, что отмена льготы для посылок до 150 евро может обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне около 10 млрд грн ежегодно.

Кроме фискального эффекта, изменения объясняют необходимостью гармонизации украинского налогового законодательства с законодательством Европейского Союза.

Представители бизнеса также неоднократно поддерживали отмену действующей льготы, подчеркивая, что она создает неравные условия конкуренции между украинскими продавцами и крупными иностранными маркетплейсами.

Европа также ужесточает правила для дешевых посылок

Параллельно аналогичные изменения происходят и в Европейском Союзе.

Как сообщают европейские СМИ, с 1 июля 2026 года в ЕС начинают действовать новые правила в отношении мелких международных отправлений. Они предусматривают отмену действующего льготного режима для посылок стоимостью до 150 евро и введение временного сбора в размере 3 евро за каждую товарную категорию в заказе.

Новые правила будут действовать в течение двух лет — до июля 2028 года.

В Евросоюзе объясняют нововведения борьбой со схемами искусственного дробления крупных заказов на мелкие посылки и занижения стоимости товаров для избежания таможенных платежей.

По данным Европейской комиссии, только в 2024 году в страны ЕС поступило около 4,6 млрд дешевых посылок, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Популярность платформ Temu, Shein и AliExpress в странах ЕС продолжает расти, что также стало одним из факторов пересмотра таможенных правил.

Таким образом, несмотря на провал законопроекта №12360 весной, вопрос налогообложения международных посылок остается актуальным. В профильном комитете Верховной Рады ожидают возвращения этого вопроса в сессионный зал уже осенью, поэтому действующая льгота для посылок до 150 евро может быть отменена до конца года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Парламент

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

АРМА формирует новый состав Совета общественного контроля: подача документов продлится в июле, голосование — в августе

Для участия в конкурсе по формированию состава Совета общественного контроля при АРМА документы будут принимать с 13 по 23 июля 2026 года, а интернет-голосование за кандидатов состоится в августе.

Дистанционные ВВК и ОПФО за рубежом: почему право на экспертизу остается декларативным

Законодательство Украины формально позволяет проходить медико-социальные процедуры дистанционно, однако на практике украинцы за рубежом сталкиваются с непреодолимыми барьерами еще до начала рассмотрения дела.

Фотографии с похорон и три чека не стали доказательством семейных отношений: Верховный Суд отказал в признании гражданского брака

Факт совместного проживания не может подтверждаться лишь фотографиями, чеками или регистрацией по одному адресу без доказательств общего бюджета.

Штрафы за отказ в предоставлении информации арбитражным управляющим хотят ввести без исключения для служебной тайны

В законопроекте об усилении защиты арбитражных управляющих выявили пробелы, которые могут затруднить его реализацию.

Дети выехали из-за домашнего насилия, а отец продал квартиру без разрешения органа опеки: как ситуацию оценил Верховный Суд

ВС подчеркнул, что отсутствие разрешения органа опеки само по себе не делает договор недействительным, однако сделка подлежит признанию недействительной, если она сужает жилищные права и интересы детей.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]