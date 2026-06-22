Покупки на Temu и AliExpress могут подорожать уже до конца осени: что будет с посылками до 150 евро

Идею отмены льготы для посылок до 150 евро, которую Рада не поддержала в мае, снова планируют вынести на рассмотрение.

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Льготный режим для международных посылок стоимостью до 150 евро могут отменить уже осенью 2026 года. В профильном комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ожидают принятия законодательных изменений, которые будут предусматривать обложение таких отправлений налогом на добавленную стоимость.

В комитете отмечают, что принятие соответствующего закона является одним из обязательств Украины перед Евросоюзом и Международным валютным фондом, которое должно быть выполнено осенью этого года.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в мае Верховная Рада отклонила законопроект №12360 об изменениях в Таможенный кодекс относительно ключевых показателей эффективности Государственной таможенной службы. Документ предусматривал, в частности, отмену освобождения от НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро. Для его поддержки не хватило голосов.

После провала законопроекта правительство должно подготовить и подать в парламент новую законодательную инициативу по отмене налоговой льготы для таких отправлений.

В профильном комитете подчеркивают, что выполнение этого обязательства предусмотрено как договоренностями с Европейским Союзом, так и программой расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом. Согласно обновленному графику программы выполнение этого структурного маяка необходимо для дальнейшего финансирования Украины.

Что может измениться для покупателей Temu, AliExpress и Amazon

В настоящее время международные посылки стоимостью до 150 евро освобождены от уплаты НДС.

Предыдущая редакция законопроекта предусматривала фактическое введение 20% НДС для товаров, которые украинцы заказывают на иностранных маркетплейсах, в частности Temu, AliExpress, Amazon и других онлайн-платформах.

Предложенный механизм предусматривал, что маркетплейсы автоматически будут взимать НДС при оформлении заказа. Далее средства должны были перечисляться в государственный бюджет через операторов доставки.

Если продавец не был бы интегрирован в украинскую систему администрирования НДС, налог должен был бы уплачиваться непосредственно получателем через почтового оператора или экспресс-перевозчика.

Для администрирования налога планировалось использовать UCR — уникальный код международного почтового отправления, который позволил бы автоматизировать обработку посылок, в частности консолидированных отправлений, когда несколько заказов объединяются в одну посылку.

В то же время окончательный механизм налогообложения будет зависеть от содержания нового законопроекта, который еще должны подать в Верховную Раду.

Почему власти хотят отменить льготу

Ранее в Министерстве финансов заявляли, что отмена льготы для посылок до 150 евро может обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне около 10 млрд грн ежегодно.

Кроме фискального эффекта, изменения объясняют необходимостью гармонизации украинского налогового законодательства с законодательством Европейского Союза.

Представители бизнеса также неоднократно поддерживали отмену действующей льготы, подчеркивая, что она создает неравные условия конкуренции между украинскими продавцами и крупными иностранными маркетплейсами.

Европа также ужесточает правила для дешевых посылок

Параллельно аналогичные изменения происходят и в Европейском Союзе.

Как сообщают европейские СМИ, с 1 июля 2026 года в ЕС начинают действовать новые правила в отношении мелких международных отправлений. Они предусматривают отмену действующего льготного режима для посылок стоимостью до 150 евро и введение временного сбора в размере 3 евро за каждую товарную категорию в заказе.

Новые правила будут действовать в течение двух лет — до июля 2028 года.

В Евросоюзе объясняют нововведения борьбой со схемами искусственного дробления крупных заказов на мелкие посылки и занижения стоимости товаров для избежания таможенных платежей.

По данным Европейской комиссии, только в 2024 году в страны ЕС поступило около 4,6 млрд дешевых посылок, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Популярность платформ Temu, Shein и AliExpress в странах ЕС продолжает расти, что также стало одним из факторов пересмотра таможенных правил.

Таким образом, несмотря на провал законопроекта №12360 весной, вопрос налогообложения международных посылок остается актуальным. В профильном комитете Верховной Рады ожидают возвращения этого вопроса в сессионный зал уже осенью, поэтому действующая льгота для посылок до 150 евро может быть отменена до конца года.

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