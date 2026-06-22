Покупки на Temu и AliExpress могут подорожать уже до конца осени: что будет с посылками до 150 евро
Льготный режим для международных посылок стоимостью до 150 евро могут отменить уже осенью 2026 года. В профильном комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ожидают принятия законодательных изменений, которые будут предусматривать обложение таких отправлений налогом на добавленную стоимость.
В комитете отмечают, что принятие соответствующего закона является одним из обязательств Украины перед Евросоюзом и Международным валютным фондом, которое должно быть выполнено осенью этого года.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в мае Верховная Рада отклонила законопроект №12360 об изменениях в Таможенный кодекс относительно ключевых показателей эффективности Государственной таможенной службы. Документ предусматривал, в частности, отмену освобождения от НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро. Для его поддержки не хватило голосов.
После провала законопроекта правительство должно подготовить и подать в парламент новую законодательную инициативу по отмене налоговой льготы для таких отправлений.
В профильном комитете подчеркивают, что выполнение этого обязательства предусмотрено как договоренностями с Европейским Союзом, так и программой расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом. Согласно обновленному графику программы выполнение этого структурного маяка необходимо для дальнейшего финансирования Украины.
Что может измениться для покупателей Temu, AliExpress и Amazon
В настоящее время международные посылки стоимостью до 150 евро освобождены от уплаты НДС.
Предыдущая редакция законопроекта предусматривала фактическое введение 20% НДС для товаров, которые украинцы заказывают на иностранных маркетплейсах, в частности Temu, AliExpress, Amazon и других онлайн-платформах.
Предложенный механизм предусматривал, что маркетплейсы автоматически будут взимать НДС при оформлении заказа. Далее средства должны были перечисляться в государственный бюджет через операторов доставки.
Если продавец не был бы интегрирован в украинскую систему администрирования НДС, налог должен был бы уплачиваться непосредственно получателем через почтового оператора или экспресс-перевозчика.
Для администрирования налога планировалось использовать UCR — уникальный код международного почтового отправления, который позволил бы автоматизировать обработку посылок, в частности консолидированных отправлений, когда несколько заказов объединяются в одну посылку.
В то же время окончательный механизм налогообложения будет зависеть от содержания нового законопроекта, который еще должны подать в Верховную Раду.
Почему власти хотят отменить льготу
Ранее в Министерстве финансов заявляли, что отмена льготы для посылок до 150 евро может обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне около 10 млрд грн ежегодно.
Кроме фискального эффекта, изменения объясняют необходимостью гармонизации украинского налогового законодательства с законодательством Европейского Союза.
Представители бизнеса также неоднократно поддерживали отмену действующей льготы, подчеркивая, что она создает неравные условия конкуренции между украинскими продавцами и крупными иностранными маркетплейсами.
Европа также ужесточает правила для дешевых посылок
Параллельно аналогичные изменения происходят и в Европейском Союзе.
Как сообщают европейские СМИ, с 1 июля 2026 года в ЕС начинают действовать новые правила в отношении мелких международных отправлений. Они предусматривают отмену действующего льготного режима для посылок стоимостью до 150 евро и введение временного сбора в размере 3 евро за каждую товарную категорию в заказе.
Новые правила будут действовать в течение двух лет — до июля 2028 года.
В Евросоюзе объясняют нововведения борьбой со схемами искусственного дробления крупных заказов на мелкие посылки и занижения стоимости товаров для избежания таможенных платежей.
По данным Европейской комиссии, только в 2024 году в страны ЕС поступило около 4,6 млрд дешевых посылок, что почти вдвое больше, чем годом ранее.
Популярность платформ Temu, Shein и AliExpress в странах ЕС продолжает расти, что также стало одним из факторов пересмотра таможенных правил.
Таким образом, несмотря на провал законопроекта №12360 весной, вопрос налогообложения международных посылок остается актуальным. В профильном комитете Верховной Рады ожидают возвращения этого вопроса в сессионный зал уже осенью, поэтому действующая льгота для посылок до 150 евро может быть отменена до конца года.
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