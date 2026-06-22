ПФУ не зарахував 25 років роботи в податковій до стажу держслужби: пенсіонерка виграла справу в апеляції

Через невраховані 25 років роботи в податковій жінці відмовили у пенсії держслужбовця, але суд став на її бік.

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Другий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення на користь колишньої працівниці податкових органів, якій Пенсійний фонд відмовив у переведенні на пенсію державного службовця. Суд дійшов висновку, що служба в податкових органах на посадах, за якими присвоювалися спеціальні звання та ранги, має зараховуватися до стажу державної служби.

Обставини справи

Позивачка понад 25 років працювала в органах державної податкової служби — з листопада 1994 року до березня 2020 року. У грудні 2024 року вона звернулася до Пенсійного фонду із заявою про переведення з пенсії за віком, призначеної за загальним законодавством, на пенсію державного службовця відповідно до статті 37 Закону «Про державну службу».

Однак Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області відмовило у переведенні. Підставою стало те, що період роботи жінки в податкових органах не був зарахований до стажу державної служби. Пенсійний фонд виходив із того, що посади, які вона обіймала, не належать до посад державної служби, а тому необхідний стаж для призначення пенсії держслужбовця відсутній.

Не погодившись із таким рішенням, позивачка звернулася до адміністративного суду.

Що вирішив суд першої інстанції

Сумський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов.

Суд визнав протиправним та скасував рішення Пенсійного фонду про відмову у переведенні на пенсію державного службовця. Також суд зобов’язав зарахувати до стажу державної служби період роботи позивачки в органах податкової служби з 2 листопада 1994 року по 31 березня 2020 року та повторно розглянути її заяву з урахуванням висновків суду.

Водночас суд не призначав пенсію державного службовця самостійно та не визначав її розмір, оскільки це належить до компетенції Пенсійного фонду після повторного розгляду заяви.

Позиція Пенсійного фонду

В апеляційній скарзі Пенсійний фонд наполягав, що право на пенсію державного службовця виникає лише за одночасного виконання всіх умов, передбачених законодавством, зокрема щодо віку, страхового стажу та стажу державної служби.

На думку апелянта, визначальним критерієм для зарахування роботи до стажу державної служби є перебування на посадах державної служби з відповідним рангом та статусом державного службовця. Оскільки фонд не визнав спірний період таким стажем, він вважав свою відмову законною.

Висновки апеляційного суду

Другий апеляційний адміністративний суд погодився з висновками суду першої інстанції та залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Суд звернув увагу, що законодавство прямо передбачає зарахування до стажу державної служби роботи посадових осіб податкових органів, яким присвоювалися спеціальні або персональні звання.

Під час розгляду справи було встановлено, що позивачка проходила службу в органах державної податкової служби з 1994 по 2020 рік, складала Присягу державного службовця, їй присвоювалися спеціальні звання державної податкової служби, а також ранг державного службовця.

Колегія суддів наголосила, що посадові особи податкових органів є державними службовцями зі спеціальним статусом, а тому періоди такої служби підлягають зарахуванню до стажу державної служби, у тому числі для цілей пенсійного забезпечення.

Суд зазначив, що відповідно до законодавства, чинного на момент проходження служби позивачкою, робота в органах державної податкової служби включалася до стажу державної служби. Крім того, закон прямо передбачає, що період роботи посадових осіб податкових органів на посадах, за якими присвоювалися спеціальні звання, зараховується до такого стажу незалежно від місця роботи особи на момент досягнення пенсійного віку.

Також суд встановив, що станом на 1 травня 2016 року позивачка мала понад 20 років стажу державної служби. Отже, при вирішенні питання щодо переведення на пенсію державного службовця Пенсійний фонд зобов’язаний враховувати цей стаж та правові висновки суду. Водночас остаточне рішення щодо переведення на пенсію має бути прийняте Пенсійним фондом після повторного розгляду заяви.

За результатами розгляду справи 480/621/25 апеляційний суд залишив апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області без задоволення, а рішення Сумського окружного адміністративного суду — без змін. Постанова набрала законної сили з дня ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню, крім виняткових випадків, визначених Кодексом адміністративного судочинства України.

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