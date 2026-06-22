В Закарпатье средства, предназначенные для реабилитации военнослужащих, «исчезали» из-за фиктивных поставок протезов — прокуратура раскрыла схему
В Закарпатье раскрыта схема незаконного присвоения бюджетных средств, выделенных на протезирование и обеспечение средствами реабилитации людей с инвалидностью, в частности военнослужащих, потерявших конечности в результате ранений. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры установлены факты хищения средств, предусмотренных для реабилитации раненых защитников и гражданских лиц.
О подозрении сообщено исполняющему обязанности руководителя областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и его сообщнице.
По данным следствия, они организовали схему, по которой государство оплачивало протезы и ортопедические изделия, которые фактически не предоставлялись или не изготавливались. Потерпевших — не менее семи человек, среди которых гражданские лица и украинские военные — заранее убеждали подписать акты якобы о получении помощи.
После оформления поддельных документов осуществлялись бюджетные выплаты поставщикам, хотя фактического обеспечения людей не происходило. В некоторых случаях это также лишало пострадавших возможности получить необходимые средства реабилитации в других учреждениях.
По данным следствия, подтвержденный ущерб составляет почти 600 тысяч гривен. Как установлено, участники схемы распределяли средства между собой.
Действия должностного лица Фонда квалифицированы как растрата бюджетных средств в условиях военного положения и служебный подлог. Его соучастнице инкриминируют пособничество в растрате.
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