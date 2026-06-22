В Киеве произошла авария: в Днепровском и Дарницком районах исчез свет

Восстановить подачу электроэнергии планируется до 16:00.

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В Днепровском и Дарницком районах Киева энергетики работают над ликвидацией аварийного отключения электроэнергии.

Как сообщили в компании ДТЭК, аварийные бригады уже выполняют восстановительные работы.

По предварительной информации, восстановить подачу электроэнергии планируется до 16:00.

Причины аварии на данный момент не указываются.

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