Рассмотрение вопроса о назначении в Апелляционную палату ВАКС судьи Наталии Мовчан поставили на паузу

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о назначении Наталии Мовчан в Апелляционную палату ВАКС и объявил перерыв для дополнительного изучения материалов.

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Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно внесения представления Президенту Украины о назначении Наталии Мовчан на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. На заседании присутствовала сама кандидатка. Высший совет правосудия получил рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины (решение от 22 июня 2026 года) и полные материалы ее личного дела.

О кандидатке в Апелляционную палату ВАКС

Наталия Мовчан — гражданка Украины. В 2001 году окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение». Указом Президента Украины от 12 апреля 2019 года назначена на должность судьи Высшего антикоррупционного суда первого состава.

В течение первых пяти лет работы в ВАКС выполняла функции следственного судьи. С 2023 года начала рассматривать дела по существу. В 2026 году под ее председательством вынесено три приговора по уголовным производствам и принято одно постановление о применении мер медицинского характера.

Вопросы членов ВСП и объяснения кандидатки

Во время заседания члены Высшего совета правосудия задали Наталии Мовчан ряд вопросов, на которые она дала развернутые ответы.

Мотивация участия в конкурсе

Кандидатка объяснила, что ее основная мотивация — это результаты и качество работы, которую она выполняла в Высшем антикоррупционном суде. Она считает, что накопленный опыт и практика будут полезны именно в Апелляционной палате ВАКС. Наталия Мовчан подчеркнула, что материальная составляющая и статус судьи для нее не являются определяющими, а ключевым является возможность выполнять процессуальную роль судьи апелляционной инстанции с большей ответственностью за окончательные решения.

Сообщение о вмешательстве в деятельность судьи

Членов ВСП интересовали обстоятельства, при которых Наталия Мовчан обращалась с сообщением о вмешательстве. Кандидатка объяснила, что в одном уголовном производстве, где она была следственным судьей, участники неоднократно заявляли ей отводы (11 раз при рассмотрении 17 ходатайств). Она расценила это как злоупотребление процессуальными правами с целью затягивания рассмотрения. В частности, последний отвод был заявлен именно в тот момент, когда она уже заслушала позиции четырех защитников и должна была выйти в совещательную комнату. Рассмотрение ее сообщения о вмешательстве длилось более месяца. Также она упомянула факты несанкционированного доступа к ее электронной почте, когда поступали уведомления о якобы имеющихся судебных производствах без искового заявления.

Информация о возможной подготовке проекта решения для другого судьи

Членов ВСП интересовала информация из открытых источников о том, что проект решения по делу другого судьи ВАКС якобы имел авторство Наталии Мовчан. Кандидатка категорически заявила, что никогда не готовила проектов решений по делам, которые рассматривали другие судьи. Она объяснила, что файл отправил ее коллега, а не она. По словам Наталии Мовчан, создание файла с чужим авторством технически возможно, и это подтверждали IT-специалисты суда.

Поездка на территорию РФ в 2016 году

Одним из вопросов было однократное пребывание кандидатки на территории Российской Федерации. Наталия Мовчан пояснила, что 12 марта 2016 года совершила однодневную поездку в г. Белгород на свадьбу племянника (к родителям невесты). Она поехала вместо матери племянника, которая не могла выехать. Поездка была семейной, в нерабочий день, на автомобиле брата, без встреч с другими лицами. Кандидатка подчеркнула, что на тот момент считала это насущной семейной необходимостью и приняла такое решение, несмотря на понимание своего публичного статуса судьи.

Текущая нагрузка и сроки рассмотрения дел

Наталия Мовчан рассказала о своей текущей нагрузке и пояснила причины повторного автоматизированного распределения некоторых дел (в частности, из-за командировок коллег в Высшую квалификационную комиссию судей). Она отметила, что контролирует сроки привлечения к уголовной ответственности в делах своего производства и не видит критических рисков.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия объявил перерыв в данном деле для дополнительного исследования материалов.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей Украины по результатам конкурса, объявленного 3 июня 2025 года, предоставила рекомендации семи кандидатам для назначения на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. В частности, рекомендации получили:

Танасевич Елена Витальевна

Сикорa Екатерина Александровна

Чайкин Игорь Борисович

Смаль Инна Анатольевна

Дорошенко Наталия Алексеевна

Рубащенко Николай Анатольевич

Мовчан Наталья Владимировна

Редакция продолжит следить за дальнейшим рассмотрением этого вопроса, а также рассмотрением материалов относительно внесения представлений Президенту Украины о назначении судей на должности в Апелляционную палату ВАКС.

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