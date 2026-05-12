Правительство перераспределяет в армию 90 миллиардов евро от ЕС как аванс будущих репараций РФ

От зачисления военного сбора на зарплаты ВСУ до финансирования планов устойчивости регионов — Правительство подало в Верховную Раду изменения в Бюджет-2026.

8 мая 2026 года Правительство подало в парламент важный законопроект, пересматривающий финансовый план государства на текущий год. Ключевой акцент — привлечение 90 млрд евро от ЕС и создание целевых фондов для Минобороны.

Законопроект № 15224 является ответом на Регламент ЕС 2026/467 о введении усиленного сотрудничества по реализации Займа на поддержку Украины (ЗПУ) на 2026 и 2027 годы. Это не просто корректировка цифр, а создание новой модели управления бюджетными финансами.

Документ сосредоточен на трех направлениях: привлечение международной помощи, консолидация внутренних ресурсов и стимулирование технологического сопротивления. Общий объем дополнительных расходов на безопасность и оборону по этому проекту составляет более 1,56 триллиона гривен.

Механизм ЗПУ и «репарационная оговорка»

Одним из интереснейших изменений является введение статьи 28-1, регулирующей поступления в рамках Регламента ЕС 2026/467. Помощь распределяется на две составляющие:

Бюджетная поддержка , зачисляемая в общий фонд.

, зачисляемая в общий фонд. Поддержка оборонно-промышленного комплекса, зачисляемая в специальный фонд Минобороны и направляемая исключительно на закупку, ремонт и модернизацию оружия.

Юридически новым является положение об ограниченном праве ЕС требовать возврата средств. Согласно проекту, государство обязуется возвращать эти средства только в случае получения возмещения убытков от Российской Федерации. Это фактически легитимизирует кредит как форму авансовых репараций под гарантии будущих выплат агрессора.

Реформа военного сбора и пошлины

Законопроект предлагает отойти от практики направления военного сбора в общий бюджет. С 1 июля 2026 года военный сбор в полном объеме будет зачисляться в специальный фонд и направляться исключительно на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ.

Пошлина на товары военного и двойного назначения также становится целевым ресурсом Минобороны для развития технологий и наращивания мощностей ОПК. Эти изменения создают автономную финансовую систему обороны, которая менее уязвима к дефициту в других сферах государственного управления.

Стимулирование «войны дронов»

Впервые в бюджетном законодательстве появляется прямое упоминание о выплате вознаграждения за уничтоженные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) агрессора. Финансирование этих выплат предусмотрено за счет части военного НДФЛ. Это превращает бюджетный закон в инструмент прямой материальной мотивации личного состава к уничтожению технологического оружия врага.

Региональная устойчивость и энергетическая безопасность

Законопроект внедряет новую бюджетную программу «Реализация Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов» с объемом финансирования 40 млрд грн. Эта мера является выполнением решения СНБО от 3 марта 2026 года и Указа Президента № 239/2026, направленного на защиту критической инфраструктуры и обеспечение устойчивого прохождения отопительного сезона 2026/27 годов.

Общие изменения и распределение средств

Общие изменения в бюджет впечатляют своей масштабностью: доходы увеличиваются на 2,29 трлн грн, а расходы растут на 1,64 трлн грн.

Граничный объем государственного долга на конец 2026 года устанавливается на уровне 10,15 трлн грн. При этом проект предусматривает уменьшение объема внешних рыночных заимствований на 651,5 млрд грн благодаря льготному займу от ЕС.

Распределение дополнительных 1,56 трлн грн на оборону предполагает, что большая часть — 1,37 трлн грн — пойдет на развитие вооружения и военной техники через специальный фонд.

На обеспечение ВСУ предлагается направить еще 152,26 млрд грн, подавляющая часть которых пойдет на выплату денежного обеспечения военнослужащим. Также проект предусматривает увеличение расходов на оплату службы в других силовых структурах:

Национальная гвардия Украины — 9,91 млрд грн ;

; Государственная пограничная служба Украины — 6,79 млрд грн ;

; Служба безопасности Украины — 2,47 млрд грн ;

; Главное управление разведки Министерства обороны Украины — 1,83 млрд грн.

Для Украины этот документ означает переход к долгосрочному планированию оборонной экономики. Займ ЕС, который фактически является авансом под будущие репарации, позволяет поддерживать интенсивность боевых действий и социальную защиту военных без остановки финансовой системы. Однако столь же важным остается механизм контроля за распределением этих средств, особенно в части региональных планов устойчивости, и четкая фиксация условий возврата кредитов в международных договорах, чтобы не превратить помощь в непосильное бремя для следующих поколений.