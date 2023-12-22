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Дела ОАС Киева, которые должен рассмотреть КОАС, необходимо передать для рассмотрения в другие окружные админсуды – ГСА

07:30, 22 декабря 2023
В ГСА сообщили, как будет происходить распределение переданных из ОАС Киева и КОАС дел, а сторонам посоветовали использовать «электронный суд» и видеоконференции.
Дела ОАС Киева, которые должен рассмотреть КОАС, необходимо передать для рассмотрения в другие окружные админсуды – ГСА
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В Государственной судебной администрации поддержали законопроект № 10244 от 10 ноября 2023 года, которым предлагается передать нераспределенные КОАС дела ликвидированного год назад Окружного административного суда города Киева для рассмотрения в другие окружные административные суды.

Как сообщил 14 декабря во время заседания Комитета по вопросам правовой политики и. о. председателя ГСА Максим Пампура, в настоящее время с рассмотрением дел бывшего ОАС Киева сложилась критическая ситуация, фактически не имеющая другого выхода, кроме как направления его дел на рассмотрение в другие административные суды.

По словам Максима Пампуры, в производстве Киевского окружного административного суда находится 70 тысяч 135 дел, из которых в 2023 году поступило 61 тысяча 651 дело, в том числе 10 тысяч – это дела, которые были переданы из Окружного административного суда города Киева.

Нераспределенными по состоянию на середину декабря оставалось 35 тысяч 585 дел, физически переданных из ОАС Киева в КОАС.

Кроме того, 20 тысяч 601 дело еще не переданы, и фактически до сих пор остаются в ОАС города Киева.

Таким образом, по данным ГСА, всего остаются около 56 тысяч нераспределенных дел ликвидированного ОАС города Киева.

Как добавил Максим Пампура, для скорейшего рассмотрения дел ОАС Киева, у Киевского окружного административного суда просто не хватает возможностей.

Согласно штатному расписанию, в КОАС предусмотрены должности 25 судей. С учетом временных командирований, в настоящее время в штате КОАС есть 31 судья.

Что касается аппарата суда, то на декабрь 2023 года при 119 штатных должностях, в аппарате КОАС есть 32 вакансии. То есть, в КОАС работают всего 87 работников аппарата суда.

Как признал и. о. главы ГСА, удержать работников аппарата КОАС на должностях, а также заполнить вакантные должности, пока не позволяет даже увеличение размера стимулирующих выплат, поскольку желающих работать в условиях чрезмерной нагрузки не так много.

Следовательно, по мнению ГСА, целесообразно направить нераспределенные дела ОАС города Киева для рассмотрения в другие окружные административные суды в зависимости от их загруженности. Для реализации замысла законопроекта № 10244 на практике, ГСА уже разработала соответствующий Порядок.

«Что касается Порядка. Он разработан, есть проект, есть драфт этого Порядка. Сейчас он находится на проработке у нас совместно с государственным предприятием «Информационные судебные системы». Как это планируется сделать? Это планируется делать согласно списку. Примерно, по расчетам, 2-3 тысячи дел за один рабочий день должны быть распределены. То есть, мы имеем в виду где-то 26-30 рабочих дней для того, чтобы распределить дела по другим окружным административным судам», - рассказал Максим Пампура.

Также, по словам и. о. главы ГСА, сейчас обсуждается вопрос, как физически доставить дела ликвидированного ОАС Киева в окружные административные суды в разных областях страны.

Согласно первому варианту, для этого могут быть задействованы услуги «Укрпочты», а согласно второму варианту – служебные автомобили.

Что касается участия сторон в будущих судебных процессах, то, по словам и. о. главы ГСА, они могут воспользоваться электронными коммуникациями или участвовать в рассмотрении дел посредством видеоконференцсвязи.

Как добавил председатель Комитета правовой политики Денис Маслов, большое количество дел, которые планируется передать в другие административные суды, составляют социальные дела, которые в основном рассматриваются административными судами в письменном производстве, то есть без вызова сторон.

Также, по словам председателя Комитета, дела после их рассмотрения административными судами, должны остаться в архивах тех судов, которые их рассмотрели, а не возвращаться в Киев.

Впрочем, хотя Комитет по правовой политике 14 декабря поддержал законопроект № 10244, некоторые народные депутаты все же выразили сомнение, что его реализация будет эффективной.

Так, согласно карте нагрузки окружных административных судов, в Украине не так уж и легко найти административные суды с умеренной нагрузкой на судей, которые смогут быстро рассмотреть тысячи дел.

Напомним, что 13 декабря 2022 года Верховная Рада поддержала законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании нового Киевского городского окружного административного суда (КМОАС). В этот же день закон подписал президент Владимир Зеленский.

Обеспечить рассмотрение дел ликвидированного ОАС города Киева до начала работы КМОАС должен Киевский окружной административный суд (КОАС). Впрочем, как сообщала «Судебно-юридическая газета», у КОАС возникли большие трудности даже с физическим распределением дел, переданных из ОАС города Киева. Таким образом, суд фактически не смог обеспечить быстрое рассмотрение переданных ему дел.

При этом создание КМОАС находится только на этапе проекта, поскольку для этого ВККС еще должна провести конкурс на 51 должность судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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