Стрелок из Карлового университета вел Телеграм-канал, где писал о своих планах — СМИ

Стрельбу устроил 24-летний студент этого заведения, который, по предварительным данным, решил повторить преступление школьницы из российского Брянска.

Фото: novinky.cz

В четверг, 21 декабря, в Праге у здания философского факультета Карлового университета молодой парень открыл стрельбу. По данным полиции, у него не было сообщников. Он покончил с собой при задержании, сотрудники правопорядка также применили табельное оружие. Об этом пишет издание Novinky.cz.

Руководитель полиции Чехии Мартин Вондрашек заявил, что по состоянию на вечер количество погибших в результате стрельбы в Карловом университете Праги превысило 15, еще 24 человека находятся под наблюдением врачей.

Полиция Чехии опубликовала фотографию студента, устроившего стрельбу. В чешских СМИ пишут, что он вел Телеграм-канал на русском языке, где писал о своих намерениях устроить массовое убийство.

Отмечается, что его якобы на преступление вдохновила 14-летняя Алина Афанаскина, которая в начале декабря убила пять человек в школе в Брянске, после чего покончила с собой.

Ранее мы публиковали фото и видео с места стрельбы в Праге.

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