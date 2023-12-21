Стрілець з Карлового університету вів Телеграм-канал, де писав про свої плани — ЗМІ

Стрілянину влаштував 24-річний студент цього закладу, який, за попередніми даними, вирішив повторити злочин школярки з російського Брянська.

Фото: novinky.cz

У четвер, 21 грудня, у Празі у будівлі філософського факультету Карлового університету молодий хлопець відкрив стрілянину. За даними поліції, він не мав спільників. Він наклав на себе руки при затриманні, співробітники правопорядку також застосували табельну зброю. Про це пише видання Novinky.cz.

Керівник поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив, що станом на вечір кількість загиблих у результаті стрілянини у Карловому університеті Праги перевищила 15, ще 24 людини перебувають під наглядом лікарів.

Поліція Чехії опублікувала фотографію студента, який влаштував стрілянину. У чешських ЗМІ пишуть, що він вів Телеграм-канал російською мовою, де писав про свої наміри влаштувати масове вбивство.

Зазначається, що його нібито на злочин надихнула 14-річна Аліна Афанаскіна, яка на початку грудня вбила п'ятьох людей у школі в Брянську, після чого наклала на себе руки.

Стрілець виявився законним власником кількох видів вогнепальної зброї.

Раніше ми публікували фото та відео с місця стрілянини у Празі.

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