Прем'єр Угорщини Орбан погодився зустрітися із Зеленським

Однак угорський прем'єр дав зрозуміти, що поки «не бачить тем для переговорів».

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення Президента Украаїни Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч. Про це інформує Sky News.

Це стане першою офіційною двосторонньою зустріччю між Зеленським та Орбаном з початку війни.

"Пан Зеленський запропонував зустріч на початку цього місяця та провести переговори. Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що?", — зазначив Орбан.

Нагадаємо, що на пресконференції Зеленський заявляв про необхідність спільної зустрічі між Києвом і Будапештом.

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