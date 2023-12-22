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  1. В Україні

У Полтаві п'яний чоловік намагався зґвалтувати жінку

08:42, 22 грудня 2023
Перехожі зупинили зловмисника.
У Полтаві п'яний чоловік намагався зґвалтувати жінку
Фото: поліція
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У центрі Полтави 31-річний чоловік намагався зґвалтувати жінку, яка поверталася ввечері додому. Однак випадкові перехожі зупинили чоловіка та викликали поліцію.  Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Зазначається, що підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння – 1,6 проміле. Він неодноразово притягувався до відповідальності, у тому числі за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та недоторканості особи, і мав незняту та непогашену судимість.  

Наразі чоловік знаходиться під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває

«За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури 31-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у закінченому замаху на зґвалтування, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 152 КК України)», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Раніше ми писали, що в Одесі таксист пограбував та зґвалтував пасажирку.

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