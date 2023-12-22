В Полтаве пьяный мужчина пытался изнасиловать женщину

Прохожие остановили злоумышленника.

Фото: полиция

В центре Полтавы 31-летний мужчина пытался изнасиловать женщину, возвращавшуюся вечером домой. Однако случайные прохожие остановили мужчину и вызвали полицию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения - 1,6 промилле. Он неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за уголовные правонарушения против половой свободы и неприкосновенности личности, и имел неснятую и непогашенную судимость.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается

«При процессуальном руководстве Полтавской окружной прокуратуры 31-летнему местному жителю сообщено о подозрении в законченном покушении на изнасилование, совершенное повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 152 УК Украины)», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Одессе таксист ограбил и изнасиловал пассажирку.

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