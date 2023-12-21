Премьер Венгрии Орбан согласился встретиться с Зеленским

Однако венгерский премьер дал понять, что пока «не видит тем для переговоров».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу. Об этом сообщает Sky News.

Это будет первая официальная двусторонняя встреча между Зеленским и Орбаном с начала войны.

"Господин Зеленский предложил встречу в начале этого месяца и провести переговоры. Я сказал ему, что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем?", - отметил Орбан.

Напомним, что на пресс-конференции Зеленский заявлял о необходимости совместной встречи между Киевом и Будапештом.

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