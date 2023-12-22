Зарплати українців: хто отримує 37 тисяч, а кому досі платять 12 тисяч гривень

Найменша зарплатня у третьому кварталі 2023 року у освітян.

Державна служба статистики України оприлюднила офіційні дані, що стосуються рівня заробітної плати громадян країни протягом третього кварталу 2023 року. За наданими Держстату, середня номінальна заробітна плата склала 17 937,3 гривень, що виявилося на 22,7% вищим порівняно з аналогічним періодом у 2022 році.

У розрахунку за галузями, найвищі зарплати зареєстровані в секторі "Інформація та телекомунікації", де середня зарплата зросла на 20,3% і становила 37 542 гривень на місяць. На другому місці за рівнем оплати праці - галузь "Фінансова та страхова діяльність". Фахівці у цій сфері у середньому заробляли 34 189 гривень, що відображає зростання на 29,8%.

Також варто відзначити, що у галузі "Державне управління та оборона" середня зарплата зросла на 15,1% до 24 168 гривень. У секторі "Професійна, наукова та технічна діяльність" зарплати збільшилися на 23,5% до 24 141 гривень.

Найменші зарплати зафіксовані в сфері освіти - середня оплата праці склала 12 180 гривень, зростання становило 8,2%. Це вказує на те, що заробітна плата в освітянській галузі залишається однією з найнижчих порівняно з іншими секторами економіки.

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