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Зарплаты украинцев: кто получает 37 тысяч, а кому до сих пор платят 12 тысяч гривен

14:20, 22 декабря 2023
Самая маленькая зарплата в третьем квартале 2023 года у педагогов.
Зарплаты украинцев: кто получает 37 тысяч, а кому до сих пор платят 12 тысяч гривен
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Государственная служба статистики Украины обнародовала официальные данные, касающиеся уровня заработной платы граждан страны в течение третьего квартала 2023 года. По предоставленным Госстата, средняя номинальная заработная плата составила 17 937,3 гривен, что оказалось на 22,7% выше по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

В расчете по отраслям, самые высокие зарплаты зарегистрированы в секторе "Информация и телекоммуникации", где средняя зарплата выросла на 20,3% и составила 37 542 гривен в месяц. На втором месте по уровню оплаты труда - отрасль "Финансовая и страховая деятельность". Специалисты в этой сфере в среднем зарабатывали 34 189 гривен, что отражает рост на 29,8%.

Также стоит отметить, что в отрасли "Государственное управление и оборона" средняя зарплата выросла на 15,1% до 24 168 гривен. В секторе "Профессиональная, научная и техническая деятельность" зарплаты увеличились на 23,5% до 24 141 гривен.

Самые маленькие зарплаты зафиксированы в сфере образования - средняя оплата труда составила 12 180 гривен, рост составил 8,2%. Это указывает на то, что заработная плата в образовательной отрасли остается одной из самых низких по сравнению с другими секторами экономики.

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