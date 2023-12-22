22 декабря: какой сегодня праздник и главные события

В Украине 22 декабря День зимнего солнцестояния, теперь день будет становиться длиннее, а ночь - короче.

Источник фото: Апостроф

Сегодня, 22 декабря, в Украине отмечают День энергетика, День дипломатической службы. В мире также отмечают ряд событий и праздников: в Зимбабве - День единства, на Кубе - День учителя, во Вьетнаме - День вооруженных сил, в Индонезии - День матери, а в Индии - Национальный день математики.

Кроме этого, сегодня отмечается День зимнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня становится самой короткой в году, составляя всего 8 часов. Этот момент всегда считали победой света над тьмой и символизировали возрождение новой жизни, поскольку после этого дня световой день начинает увеличиваться.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит память святой великомученицы Анастасии, которая родилась во времена гонений на христиан в Риме. По новому церковному календарю верующие чтят память этой святой, которая скрыто воспитывалась в христианской вере, и позже отдавала свое имущество и помогала заключенным христианам. Однако после обнаружения ее благочестия римским императором Диоклетианом был издан приказ о ее казни.

Календарь важных событий за 22 декабря:

69 - во главе Римской империи стал Тит Флавий Веспасиан, основатель династии Флавиев.

1216 - Папа Римский Гонорий III утвердил орден странствующих проповедников - доминиканцев, основанный испанским монахом Домиником.

1603 - Ахмед I стал новым правителем Османской империи.

1845 - в Филадельфии (США) впервые продемонстрировали работу синтезатора голоса.

1882 - Эдвард Джонсон создал первую елочную электрогирлянду и украсил ею рождественскую елку у себя дома.

1894 - военный суд в Париже огласил приговор по "делу Дрейфуса".

1895 - немецкий физик Вильгельм Рентген облучил руку своей жены Х-лучами и получил "рентгеновский" снимок.

1905 - начало декабрьского вооруженного восстания в Москве.

1917 - Конгресс США ввел в стране "сухой закон".

1947 - Учредительное собрание Италии приняло первую республиканскую конституцию.

1988 - Южноафриканская Республика подписала с ООН соглашение, согласно которому получила независимость последняя в Африке колония - Намибия.

1989 - в Румынии победила народная революция, которая свергла диктатуру Николае Чаушеску, к власти пришел Фронт национального спасения.

1989 - впервые после возведения "берлинской стены" Бранденбургские ворота открыли для свободного прохода для граждан Восточной и Западной Германии.

1993 - Парламент Южно-Африканской Республики принял временную конституцию, положившую конец политике апартеида.

1999 - на посту премьер-министра Украины утвержден бывший председатель Национального банка Виктора Ющенко.

2015 - в США опубликованы рассекреченные списки целей массированного ядерного удара США по СССР, странам Восточного блока и Китая 1959 года.

2018 - цунами в Зондском проливе, в юго-западной части Индонезии - более 400 погибших.

2018 - началось самое длительное приостановление работы правительства США, что в конце концов продолжалось 35 дней.

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