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Нужно ли Большой Палате ВС рассматривать проблему юрисдикции дел жен погибших военнослужащих, - судьи Дмитрий Гудыма и Олег Ткачук высказали особое мнение

Судьи Олег Ткачук и Дмитрий Гудыма высказали особое мнение по поводу нецелесообразности рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда вопроса по делам женщин, которые просят установить факт совместного проживания с погибшим военнослужащим для получения помощи от государства.

Дела ОАС Киева, которые должен рассмотреть КОАС, необходимо передать для рассмотрения в другие окружные админсуды – ГСА

В ГСА сообщили, как будет происходить распределение переданных из ОАС Киева и КОАС дел, а сторонам посоветовали использовать «электронный суд» и видеоконференции.

Стало известно, какие замечания предоставил Валерий Залужный к законопроекту об усилении мобилизации, документ

Перемещать служащих ТЦК не нужно, ротация невозможна, а нормы, которые дают основания для освобождения инвалидам II группы, нужно изъять, - Марьяна Безуглая опубликовала письмо Валерия Залужного по законопроекту о мобилизации.

Вопрос, в суды какой юрисдикции обращаться женщинам, потерявшим мужа на войне, до сих пор не решен Большой Палатой Верховного Суда

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Владимир Зеленский подписал закон, по которому давать взаймы людям с зависимостью от азартных игр будет запрещено

Президент Зеленский подписал закон, согласно которому все кредиторы в стране, прежде чем выдать кредит, должны будут убедиться, что человек не страдает зависимостью от азартных игр, а родственники игроманов смогут обращаться с заявлением, чтобы зависимых внесли в «черный список».

  1. В Украине

22 декабря: какой сегодня праздник и главные события

09:21, 22 декабря 2023
В Украине 22 декабря День зимнего солнцестояния, теперь день будет становиться длиннее, а ночь - короче.
22 декабря: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: Апостроф
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Сегодня, 22 декабря, в Украине отмечают День энергетика, День дипломатической службы. В мире также отмечают ряд событий и праздников: в Зимбабве - День единства, на Кубе - День учителя, во Вьетнаме - День вооруженных сил, в Индонезии - День матери, а в Индии - Национальный день математики.

Кроме этого, сегодня отмечается День зимнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня становится самой короткой в году, составляя всего 8 часов. Этот момент всегда считали победой света над тьмой и символизировали возрождение новой жизни, поскольку после этого дня световой день начинает увеличиваться.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит память святой великомученицы Анастасии, которая родилась во времена гонений на христиан в Риме. По новому церковному календарю верующие чтят память этой святой, которая скрыто воспитывалась в христианской вере, и позже отдавала свое имущество и помогала заключенным христианам. Однако после обнаружения ее благочестия римским императором Диоклетианом был издан приказ о ее казни.

Календарь важных событий за 22 декабря:

69 - во главе Римской империи стал Тит Флавий Веспасиан, основатель династии Флавиев.

1216 - Папа Римский Гонорий III утвердил орден странствующих проповедников - доминиканцев, основанный испанским монахом Домиником.

1603 - Ахмед I стал новым правителем Османской империи.

1845 - в Филадельфии (США) впервые продемонстрировали работу синтезатора голоса.

1882 - Эдвард Джонсон создал первую елочную электрогирлянду и украсил ею рождественскую елку у себя дома.

1894 - военный суд в Париже огласил приговор по "делу Дрейфуса".

1895 - немецкий физик Вильгельм Рентген облучил руку своей жены Х-лучами и получил "рентгеновский" снимок.

1905 - начало декабрьского вооруженного восстания в Москве.

1917 - Конгресс США ввел в стране "сухой закон".

1947 - Учредительное собрание Италии приняло первую республиканскую конституцию.

1988 - Южноафриканская Республика подписала с ООН соглашение, согласно которому получила независимость последняя в Африке колония - Намибия.

1989 - в Румынии победила народная революция, которая свергла диктатуру Николае Чаушеску, к власти пришел Фронт национального спасения.

1989 - впервые после возведения "берлинской стены" Бранденбургские ворота открыли для свободного прохода для граждан Восточной и Западной Германии.

1993 - Парламент Южно-Африканской Республики принял временную конституцию, положившую конец политике апартеида.

1999 - на посту премьер-министра Украины утвержден бывший председатель Национального банка Виктора Ющенко.

2015 - в США опубликованы рассекреченные списки целей массированного ядерного удара США по СССР, странам Восточного блока и Китая 1959 года.

2018 - цунами в Зондском проливе, в юго-западной части Индонезии - более 400 погибших.

2018 - началось самое длительное приостановление работы правительства США, что в конце концов продолжалось 35 дней.

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