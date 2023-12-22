22 грудня: яке сьогодні свято та головні події

В Україні 22 грудня День зимового сонцестояння, тепер день ставатиме довшим, а ніч – коротшою.

Джерело фото: Апостроф

Сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають День енергетика, День дипломатичної служби. У світі також відзначають ряд подій та свят: у Зімбабве - День єдності, на Кубі - День вчителя, в В'єтнамі - День збройних сил, в Індонезії - День матері, а в Індії - Національний день математики.

Крім цього, сьогодні відзначається День зимового сонцестояння, коли тривалість світлового дня стає найкоротшою в році, складаючи лише 8 годин. Цей момент завжди вважали перемогою світла над темрявою та символізували відродження нового життя, оскільки після цього дня світловий день починає збільшуватись.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Анастасії, яка народилась за часів гонінь на християн у Римі. За новим церковним календарем віряни вшановують пам’ять цієї святої, яка приховано виховувалася у християнській вірі, і пізніше віддавала своє майно та допомагала ув’язненим християнам. Однак після виявлення її благочестя римським імператором Діоклетіаном було видано наказ про її страту.

Календар важливих подій за 22 грудня:

69 — на чолі Римської імперії став Тіт Флавій Веспасіан, засновник династії Флавіїв.

1216 — Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників — домініканців, заснований іспанським ченцем Домініком.

1603 — Ахмед I став новим правителем Османської імперії.

1845 — у Філадельфії (США) вперше продемонстрували роботу синтезатора голосу.

1882 — Едвард Джонсон створив першу ялинкову електрогірлянду і прикрасив нею різдвяну ялинку в себе вдома.

1894 — військовий суд в Парижі оголосив вирок у «справі Дрейфуса».

1895 — німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини Х-променями і отримав «рентґенівський» знімок.

1905 — початок грудневого збройного повстання в Москві.

1917 — Конгрес США запровадив у країні «сухий закон».

1947 — Установчі збори Італії ухвалили першу республіканську конституцію.

1988 — Південноафриканська Республіка підписала з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія.

1989 — в Румунії перемогла народна революція, яка повалила диктатуру Ніколае Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку.

1989 — вперше після зведення «берлінської стіни» Бранденбурзькі ворота відкрили для вільного проходу для громадян Східної та Західної Німеччини.

1993 — Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду.

1999 — на посту прем'єр-міністра України затверджено колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.

2015 — у США опубліковано розсекречені списки цілей масованого ядерного удару США по СРСР, країнам Східного блоку та Китаю 1959 року.

2018 — цунамі у Зондській протоці, у південно-західній частині Індонезії — понад 400 загиблих.

2018 — почалося найтриваліше призупинення роботи уряду США, що зрештою тривало 35 днів.

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