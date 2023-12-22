Украинская лента «20 дней в Мариуполе» вошла в шортлист в двух номинациях на «Оскар»

Украинский фильм «20 дней в Мариуполе» вошла в категории «Документальный полнометражный фильм» и «Международный полнометражный фильм».

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе", созданный военным корреспондентом и фотографом Мстиславом Черновым, вошел в шортлист кинопремии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств в двух категориях: "Лучший международный полнометражный фильм" и "Лучший документальный фильм". Об этом сообщает официальный сайт "Оскара".

Фильм "20 дней в Мариуполе" является режиссерским дебютом Мстислава Чернова в сотрудничестве с фотографом Евгением Малолетко и продюсером Василисой Степаненко. В ленте показано начало полномасштабного вторжения российских войск, бомбардировка роддома в Мариуполе и спасение автора фильма и его коллег из Associated Press во время окружения города российскими войсками.

В январе 2023 года лента "20 дней в Мариуполе" получила приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".

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