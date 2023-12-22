Українська стрічка «20 днів у Маріуполі» увійшла у шортлист у двох номінаціях на «Оскар»

Український фільм «20 днів у Маріуполі» увійшла у категорії «Документальний повнометражний фільм» та «Міжнародний повнометражний фільм».

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі», створений воєнним кореспондентом і фотографом Мстиславом Черновим, увійшов у шортлист кінопремії «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв у двох категоріях: «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» та «Найкращий документальний фільм». Про це повідомляє офіційний сайт «Оскара».

Фільм «20 днів у Маріуполі» є режисерським дебютом Мстислава Чернова у співпраці з фотографом Євгеном Малолєтко та продюсером Василісою Степаненко. В стрічці показано початок повномасштабного вторгнення російських військ, бомбардування пологового будинку у Маріуполі та порятунок автора фільму та його колег з Associated Press під час оточення міста російськими військами.

У січні 2023 року стрічка «20 днів у Маріуполі» отримала приз симпатій глядачів на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс».

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