Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждала квартира ведучого телемарафону Ковальського

Ворожий дрон влучив у квартиру ведучого, на щастя, він вижив.

Джерело фото: соцмережі

Квартира ведучого телемарафону «Єдині новини» постраждала внаслідок ворожого нападу дронів на Київ. Про це повідомляють Телеграм-канали.

У повідомленні зазначено, що дрон влучив у квартиру ведучого телемарафону Андрія Ковальського. За щасливою випадковістю, він залишився живий.

«Прилетіло в квартиру ведучого телемарафону Андрія Ковальского. Він залишився в живих», – йдеться у повідомленні.

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