В результате вражеской атаки на Киев пострадала квартира ведущего телемарафона Ковальского

Вражеский дрон попал в квартиру ведущего, к счастью, он выжил.

Источник фото: соцсети

Квартира ведущего телемарафона "Единые новости" пострадала в результате вражеского нападения дронов на Киев. Об этом сообщают Телеграмм-каналы.

В сообщении указано, что дрон попал в квартиру ведущего телемарафона Андрея Ковальского. По счастливой случайности, он остался жив.

"Прилетело в квартиру ведущего телемарафона Андрея Ковальского. Он остался в живых", - говорится в сообщении.

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