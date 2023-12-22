Частично снесены стены и потолок: видео из квартиры, куда попал вражеский дрон

В результате вражеского попадания частично разрушены стены и потолок квартиры в Соломенском районе Киева.

Источник фото: Telegram-каналы

В Соломенском районе Киева в результате попадания вражеского беспилотника в жилой дом повреждены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. Пожар в одной из квартир оперативно ликвидировали.

В результате: частично снесены стены, потолок и куча кирпича.

В результате вражеского попадания одного из жителей многоэтажки госпитализировали, другому оказали медицинскую помощь на месте.

В сети появилось видео из квартиры, куда попал вражеский дрон.

Напомним, в результате вражеской атаки на Киев пострадала квартира ведущего телемарафона Ковальского.

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