Погрожував влаштувати стрілянину, як у Празі: у Словаччині затримали чоловіка

Зловмисника затримали у Жиліні.

У Словаччині правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував влаштувати стрілянину, як у чеській столиці Празі. Про це повідомила речниця регіональної поліції Жиліни Зузана Шефчикова, передає Teraz.

Зловмисника затримали у Жиліні. Він під час дзвінка до екстреної служби заявив, що «збирається зробити те, що сталося у Празі».

«Після отримання повідомлення ми негайно розпочали перевірку, внаслідок якої підозрюваного було затримано», - сказала прес-секретар.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом поширення лякаючого повідомлення.

«Ми інтенсивно працюємо над цією справою, яка потребує максимальної концентрації та ретельного розслідування», - запевнила Шефчикова.

Як ми писали раніше, в центрі Праги сталася стрілянина в університеті. Поліція ідентифікувала 13 з 14 жертв, з них 3 – іноземці. Постраждалі ж були поранені в голову, груди або кінцівки, деякі не обійшлися без хірургічного втручання.

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