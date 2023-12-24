У Києві школярі йдуть на зимові канікули: поліція нагадала основні правила безпеки

Батькам школярів дали низку важливих порад.

Патрульна поліція Києва нагадала, що вже з понеділка школярі столиці йдуть на зимові канікули.

Що робити батькам для того, аби зимові канікули пройшли вдало та безпечно для їхніх дітей, повідомили у поліції:

- не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки;

- контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються;

- якщо дитину доводиться залишити вдома саму — проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу;

- відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху;

- закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості;

- не залишайте гострі, ріжучі предмети й сірники у легкодоступному для дітей місці;

- наголошуйте, що категорично забороняється ходити на водоймах, які вкриті кригою. Тонкий лід — це велика небезпека для здоров’я і життя;

- застерігайте дітей бути обережними під час катання на санчатах, лижах, ковзанах та не робити цього поблизу доріг;

- також розкажіть, що у разі необхідності дитина може звернутися до патрульних або ж телефонувати на лінію 112.

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