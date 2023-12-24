Привітання з Різдвом: красиві картинки, вірші та побажання

Найкращі вітання з Різдвом Хрестовим у віршах, прозі та в картинках дивіться у нашій добірці.

Джерело фото: cherkassyrda.gov.ua

У 2023 році в Україні відзначають Різдво Христове за новим церковним календарем - 25 грудня.

Нагадаємо, 1 вересня на новоюліанське літочислення перейшли парафії Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.

Традиційно у це свято бажають здоров'я, сімейного благополуччя, взаєморозуміння, миру та достатку. Ми підготували теплі привітання з Різдвом у прозі, віршах та листівках.

Привітання з Різдвом у прозі

У світле свято Різдва бажаємо вам добра і щастя, добробуту і затишку вашій оселі, душевної теплоти, взаєморозуміння і підтримки в родині. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим.

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З Різдвом Христовим! Нехай у вашому домі завжди панують спокій і тепло сердець. Нехай буде багато радості, добра і посмішок у це казкове свято! Здоров'я, благополуччя, нових вражень і щирих емоцій!

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Зі світлим святом Різдва! Миру і благополуччя, затишку в оселі та умиротворення в серцях, а також мирного неба над головою і Божої благодаті!

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Зі світлим святом Різдва вітаю! Тепла і затишку - вашій оселі, турботи і миру - вашій родині, здоров'я і сил - вашому тілу. Бережіть себе і своїх близьких. Щастя вам!

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Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай дороговказ допоможе знайти вірну дорогу в будь-якій ситуації, а в житті завжди буде місце диву. Бажаю, щоб різдвяна казка принесла в дім любов, тепло і щастя.

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З Різдвом Христовим! Світлої зірочки вам, яка поведе чистим, добрим життєвим шляхом! Мирного неба над головою, доброти і надійного ангела хранителя у вашому житті!

Привітання з Різдвом у віршах

З Різдвом Христовим!

З Різдвом прекрасним!

Хай буде розум спокійним, ясним.

Хай світло й тепло на серці буде.

Хай це тепло відчують люди.

Іще бажаю добра і миру,

Завжди носити у серці віру!

***

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться -

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

Христос народився!

***

Святковий настрій хай панує,

З Різдвом Христовим, добрі люди!

Добра в сім’ї, здоров’я, миру,

З Різдвом Христовим, в гарну днину.

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Доля хай дарує милість

І прихильність, і дива.

Миру я бажаю в серці

В день священного Різдва.

Хай достаток буде в домі,

Розуміння і любов.

Прислухається хай янгол

До питань і молитов.

***

Хай Різдво Христове лине

Через гори й полонини.

Ранок хай стає світлішим,

Хай небажане полишить.

Хай веселим настрій буде

Хай щастить завжди і всюди.

Хай теплом душа нап’ється.

Легко хай усе вдається!

Привітання з Різдвом у листівках

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

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