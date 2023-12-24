Привітання з Різдвом: красиві картинки, вірші та побажання

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Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування

Збори суддів у відповідь звернулися у Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

  1. Суспільство

Привітання з Різдвом: красиві картинки, вірші та побажання

21:41, 24 грудня 2023
Найкращі вітання з Різдвом Хрестовим у віршах, прозі та в картинках дивіться у нашій добірці.
Привітання з Різдвом: красиві картинки, вірші та побажання
Джерело фото: cherkassyrda.gov.ua
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У 2023 році в Україні відзначають Різдво Христове за новим церковним календарем - 25 грудня.

Нагадаємо, 1 вересня на новоюліанське літочислення перейшли парафії Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.

Традиційно у це свято бажають здоров'я, сімейного благополуччя, взаєморозуміння, миру та достатку. Ми підготували теплі привітання з Різдвом у прозі, віршах та листівках.

Привітання з Різдвом у прозі

У світле свято Різдва бажаємо вам добра і щастя, добробуту і затишку вашій оселі, душевної теплоти, взаєморозуміння і підтримки в родині. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим.

***

З Різдвом Христовим! Нехай у вашому домі завжди панують спокій і тепло сердець. Нехай буде багато радості, добра і посмішок у це казкове свято! Здоров'я, благополуччя, нових вражень і щирих емоцій!

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Зі світлим святом Різдва! Миру і благополуччя, затишку в оселі та умиротворення в серцях, а також мирного неба над головою і Божої благодаті!

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Зі світлим святом Різдва вітаю! Тепла і затишку - вашій оселі, турботи і миру - вашій родині, здоров'я і сил - вашому тілу. Бережіть себе і своїх близьких. Щастя вам!

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай дороговказ допоможе знайти вірну дорогу в будь-якій ситуації, а в житті завжди буде місце диву. Бажаю, щоб різдвяна казка принесла в дім любов, тепло і щастя.

***

З Різдвом Христовим! Світлої зірочки вам, яка поведе чистим, добрим життєвим шляхом! Мирного неба над головою, доброти і надійного ангела хранителя у вашому житті!

Привітання з Різдвом у віршах

З Різдвом Христовим!

З Різдвом прекрасним!

Хай буде розум спокійним, ясним.

Хай світло й тепло на серці буде.

Хай це тепло відчують люди.

Іще бажаю добра і миру,

Завжди носити у серці віру!

***

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться -

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

Христос народився!

***

Святковий настрій хай панує,

З Різдвом Христовим, добрі люди!

Добра в сім’ї, здоров’я, миру,

З Різдвом Христовим, в гарну днину.

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку, 

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе! 

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво! 

***

Доля хай дарує милість

І прихильність, і дива.

Миру я бажаю в серці

В день священного Різдва.

Хай достаток буде в домі,

Розуміння і любов.

Прислухається хай янгол

До питань і молитов.

***

Хай Різдво Христове лине

Через гори й полонини.

Ранок хай стає світлішим,

Хай небажане полишить.

Хай веселим настрій буде

Хай щастить завжди і всюди.

Хай теплом душа нап’ється.

Легко хай усе вдається!

Привітання з Різдвом у листівках

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

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