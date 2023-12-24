Поздравления с Рождеством: красивые картинки, стихи и пожелания

В 2023 году в Украине отмечают Рождество Христово по новому церковному календарю – 25 декабря.
Напомним, 1 сентября на новоюлианское летоисчисление перешли приходы Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.
Традиционно в этот праздник желают здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания, мира и изобилия. Мы подготовили теплые поздравления с Рождеством в прозе, стихах и открытках.
Поздравление с Рождеством в прозе
В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
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С Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда царят спокойствие и тепло сердец. Пусть будет много радости, добра и улыбок в этот сказочный праздник! Здоровья, благополучия, новых впечатлений и искренних эмоций!
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Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!
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Со светлым праздником Рождества поздравляю! Тепла и уюта - вашему дому, заботы и мира - вашей семье, здоровья и сил - вашему телу. Берегите себя и своих близких. Счастья вам!
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Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть путеводная звезда поможет найти верную дорогу в любой ситуации, а в жизни всегда будет место чуду. Желаю, чтобы рождественская сказка принесла в дом любовь, тепло и счастье.
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С Рождеством Христовым! Светлой звездочки вам, которая поведёт по чистому, доброму жизненному пути! Мирного неба над головой, доброты и надёжного ангела хранителя в вашей жизни!
Поздравление с Рождеством в стихах
В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят Вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
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С праздником светлым, с праздником чистым,
С самым душевным, с самым лучистым.
С праздником радостным, самым сердечным,
С самым волнующим и человечным!
Желаю прекрасного только всего.
Христос родился! Славим Его!
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Пусть с Рождеством
Придет к Вам в дом
Тепло и благодать,
И светлый праздник принесет
Вам радости сполна!
Храни Вас Бог
От всех невзгод!
Здоровья, сил, добра,
И пусть отныне вам везет
На долгие года!
***
Сегодня праздник светлый -
Святое Рождество!
Пусть день прекрасный этот
Подарит всем тепло,
В душе покой настанет,
Утихнет боль и грусть,
И всё, о чем мечтали,
Господь исполнит пусть!
***
Зажглась звезда добра и волшебства -
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
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Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
Поздравление с Рождеством в картинках
Напомним, Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.
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