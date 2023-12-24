В Киеве школьники уходят на зимние каникулы: полиция напомнила основные правила безопасности

Родителям школьников дали ряд важных советов.

Патрульная полиция Киева напомнила, что уже с понедельника школьники столицы уходят на зимние каникулы.

Что делать родителям для того, чтобы зимние каникулы прошли удачно и безопасно для их детей, сообщили в полиции:

- не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны к ним и их поведению;

- контролируйте, где и с кем находятся ваши дети, чем они занимаются;

- если ребенка приходится оставить дома самого - проведите инструктаж по технике безопасности и оставьте номера, за которыми можно обращаться за помощью;

- отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения;

- закрепите на одежде своих детей светоотражающие элементы – это сделает их заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;

- не оставляйте острые, режущие предметы и спички в легкодоступном для детей месте;

- подчеркивайте, что категорически запрещается ходить на водоемах, покрытых льдом. Тонкий лед – это большая опасность для здоровья и жизни;

- предостерегайте детей соблюдать осторожность во время катания на санках, лыжах, коньках и не делать этого вблизи дорог;

- также расскажите, что в случае необходимости ребенок может обратиться в патрульные или звонить на линию 112.

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