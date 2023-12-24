Соцмережа Ілона Маска порушила контракт, не виплативши мільйонні бонуси — рішення суду

Ілон Маск обіцяв працівникам 50% їх цільових бонусів на 2022 рік, але так і не здійснив цих виплат.

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Федеральний суддя США ухвалив, що Twitter порушив контракти, не виплативши мільйони доларів у вигляді бонусів, які соціальна мережа, яка тепер називається X Corp, обіцяла своїм співробітникам, передає ABC.

Марк Шобінгер, який був старшим директором із винагород Twitter до звільнення з компанії Ілона Маска в травні, подав до суду на Twitter у червні, заявивши про порушення контракту.

У позові Шобінгер наголошував що до і після того, як мільярдер Ілон Маск купив Twitter минулого року, він обіцяв працівникам 50% їхніх цільових бонусів на 2022 рік, але так і не здійснив цих виплат.

Суддя Вінс Чхабрія відхилив клопотання Twitter про закриття справи і постановив , що Шобінгер законно заявив про порушення контракту згідно із законодавством Каліфорнії, і на нього поширюється бонусний план.

«Після того, як Шобінгер зробив те, що просив Twitter, пропозиція Twitter виплатити йому бонус у відповідь стала зобов’язуючою угодою згідно із законодавством Каліфорнії. І, нібито відмовившись платити Шобінгеру його обіцяний бонус, Twitter порушив цей договір», — написав суддя.

Адвокати Twitter стверджували, що компанія дала лише усну обіцянку, яка не була контрактом, і що регулювати справу повинен закон Техасу.

Суддя постановив, що справа регулюється законодавством Каліфорнії, і що протилежні аргументи Twitter є непереконливими.

Раніше ми писали, що колишні топменеджери Twitter відсудили в компанії Маска $1,1 мільйона.

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