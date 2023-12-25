SUD.UA вітає з Різдвом Христовим!

«Судово-юридична газета» вітає зі світлим святом Різдва Христового!

Цьогоріч в Україні Різдво Христове відзначають за новоюліанським календарем – 25 грудня.

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає з цим світлим святом і бажає добра, щирості і милосердя.

Віримо, що Ваші оселі будуть наповнені теплом і затишком, а серця рідних – зігріті усмішками і турботою. Нехай це свято принесе благодать і мир у кожен дім, добро і розуміння — в кожну сім'ю.

Нехай Різдвяна зірка завжди освітлює Ваш шлях, і неодмінно збудуться всі очікування та втіляться найзаповітніші мрії!

І нехай частинка світла і тепла допомагає Вам долати всі негоди і радіти всьому тому доброму, що обов’язково станеться!

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