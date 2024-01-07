В Нафтогазе объяснили: как правильно передавать показания счетчика

Показатели счетчика газа можно передать несколькими способами.

Изображение: freepik.com

Передавать показания счетчика необходимо даже если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом. Если этого не сделать, операторы ГРМ (гор- или облгаз) могут начислить объем потребленного газа на основе «планового ежемесячного объема потребления».

Об этом сообщили в газоснабжающей компании «Нафтогаз України» и объяснили, чтобы избежать этого, нужно передавать ежемесячно фактические, неизменные показания счетчика.

Показатели счетчика газа можно передать несколькими способами. В частности, это можно сделать в онлайн-режиме через:

личный кабинет

упрощенную процедуру на сайте

SMS-сообщение на номер — 4647

чаты в Telegram, Viber и Messenger

телефон: +38 066 300 28 88; +38 098 300 28 88; +38 093 300 28 88.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.