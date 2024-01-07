У Нафтогазі пояснили: як правильно передавати показання лічильника

Показники лічильника газу можна передати декількома способами.

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Передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом. Якщо цього не зробити, оператори ГРМ (міськ- або облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі «планового щомісячного об’єму споживання».

Про це повідомили у газопостачальній компанії «Нафтогаз України» та пояснили, щоб уникнути цього, потрібно передавати щомісяця фактичні, незмінні показання лічильника.

Показники лічильника газу можна передати декількома способами. Зокрема, це можна зробити в онлайн-режимі через:

особистий кабінет

спрощену процедуру на сайті

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