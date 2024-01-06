У комітеті Ради з нацбезпеки допускають повернення законопроєкту про мобілізацію на доопрацювання у Кабмін

Член комітету Федір Веніславський зазначив, що є дві опції — або повернути Кабміну на доопрацювання, або ухвалити проєкт за основу й далі допрацьовувати його в Раді.

У комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки допускають повернення законопроєкту про мобілізацію на доопрацювання у Кабмін. Наразі комітет закінчив слухання, але для ухвалення рішення потрібно, щоб цей документ розглянув також комітет з антикорупційної політики й надав свої висновки.

Про це в розповів член комітету Федір Веніславський в коментарі «РБК-Україна».

«Для того, щоб ми ухвалили рішення, потрібно щоб цей документ розглянув також комітет з антикорупційної політики й надав свої висновки. Є дві опції - або повернути Кабміну на доопрацювання, або ухвалити проект за основу й далі допрацьовувати його в Раді до другого (читання - ред.), що малоймовірно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету», - сказав нардеп.

За його словами, найбільші дискусії в комітеті викликали норми щодо:

людей з інвалідністю 3 групи;

дискреції органів — наприклад, керівники військових адміністрацій мають не зовсім юридично чітко визначені повноваження;

обмежень та покарань за неявку до ТЦК і внесення в реєстр боржників за рішенням керівника терцентру комплектування;

Крім того, Федір Веніславський розповів, що є дискусії й щодо норми про електронні оповіщення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.