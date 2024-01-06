Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліцейським за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками загрожуватиме позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна

Депутати пропонують карати правоохоронців, які умисно не припинили злочин в сфері обігу наркотиків та прекурсорів, 15 роками позбавлення волі.

Був внесений до системи «Шлях» як водій, але нервував та не зміг пояснити вміст вантажу, - суд розглянув справу про відмову у перетині кордону

Рішення про те, чи підтвердила особа мету поїздки оцінюється виключно посадовою особою Державної прикордонної служби, - позиція суду.

Господарським судам розширено повноваження, — розглядатимуть клопотання АМКУ на проведення обшуків і вилучення документів у бізнесу

Набрав чинності закон, який запроваджує судовий контроль «квазіслідчих» повноважень АМКУ з проведення перевірки суб’єктів господарювання, доступу до приміщень, інших володінь, місць зберігання інформації і на вчинення окремих процесуальних дій у вигляді проведення огляду, опломбовування, накладення арешту на майно, вилучення майна.

За фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про покарання за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу.

Суд не може вимагати від позивача проходження дозвільної процедури на перепланування об’єкта нерухомості до ухвалення рішення про поділ спірного нерухомого майна, - Об’єднана палата КЦС

Ухвалення рішення суду про поділ нерухомого майна в натурі між співвласниками не потребує попереднього подання суду документів на будівельні роботи, навіть якщо поділ вимагатиме перепланування, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Як буде відбуватися розмитнення авто в Дії – у Мінцифри пояснили

21:45, 6 січня 2024
У Мінцифри переконані, що цифровізація зробить процес розмитнення прозорим та швидким.
Як буде відбуватися розмитнення авто в Дії – у Мінцифри пояснили
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Мінцифри переконані, що розмитнення автомобілів у Дії значно зменшить людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто.  А головне — повністю внеможливить будь-які корупційні схеми на митниці. Громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок Дія, бізнес — через портал Дія.

Законопроєкт пропонує створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів. Базу сформує Мінцифра на основі даних митниці. У системі буде митна вартість нових авто, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна.

Загалом, весь процес розмитнення буде онлайн. Дія навіть допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом, пояснили у Мінцифри.

В попередньому законопроєкті концепція будувалася на визначенні митних платежів виключно з технічних характеристик авто — без митної вартості. Тому попередню концепцію не підтримали нардепи.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у Верховні Раді зареєстрували проєкт закону № 10380, щодо розмитнення автомобілів у Дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Петро Абрамов
    Петро Абрамов
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду