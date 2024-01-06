Як буде відбуватися розмитнення авто в Дії – у Мінцифри пояснили

У Мінцифри переконані, що цифровізація зробить процес розмитнення прозорим та швидким.

У Мінцифри переконані, що розмитнення автомобілів у Дії значно зменшить людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто. А головне — повністю внеможливить будь-які корупційні схеми на митниці. Громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок Дія, бізнес — через портал Дія.

Законопроєкт пропонує створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів. Базу сформує Мінцифра на основі даних митниці. У системі буде митна вартість нових авто, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна.

Загалом, весь процес розмитнення буде онлайн. Дія навіть допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом, пояснили у Мінцифри.

В попередньому законопроєкті концепція будувалася на визначенні митних платежів виключно з технічних характеристик авто — без митної вартості. Тому попередню концепцію не підтримали нардепи.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у Верховні Раді зареєстрували проєкт закону № 10380, щодо розмитнення автомобілів у Дії.

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