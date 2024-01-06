На Буковині затримали 10 чоловіків, які пробиралися до Румунії

Правоохоронцям навіть довелося зробити кілька попереджувальних пострілів.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

У п’ятницю ввечері, 5 січня, прикордонники затримали 10 чоловіків, які рухалися в бік державного кордону з Румунією.

Як розповіли у ДПСУ, групи реагування прикордонників дісталися місця події в той момент, коли чоловіки вже намагалися подолати загороджувальний паркан. Тому для того, щоб їх зупинити, правоохоронцям довелося зробити кілька попереджувальних пострілів.

В результаті прикордонники затримали 10 чоловіків призовного віку, які виявилися мешканцями різних областей.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу та склали матеріали про адміністративні правопорушення.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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