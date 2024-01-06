На Буковине задержали 10 мужчин, которые пробирались в Румынию

Правоохранителям даже пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов

Источник фото: dpsu.gov.ua

В пятницу вечером, 5 января, пограничники задержали 10 мужчин, которые двигались в сторону государственной границы с Румынией.

Как рассказали в ГПСУ, группы реагирования пограничников добрались до места происшествия в тот момент, когда мужчины уже пытались преодолеть заградительный забор. Поэтому для того, чтобы их остановить, правоохранителям пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов.

В результате пограничники задержали 10 мужчин призывного возраста, которые оказались жителями разных областей.

Задержанных доставили в пограничное подразделение и составили материалы об административных правонарушениях.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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