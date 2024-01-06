Как будет происходить растаможка авто в Дії – в Минцифры объяснили

В Минцифры убеждены, что цифровизация сделает процесс растаможки прозрачным и быстрым.

В Минцифры убеждены, что растаможка автомобилей в Дії значительно уменьшит человеческий фактор в процессе растаможки подержанных легковых автомобилей. А главное — полностью исключит любые коррупционные схемы на таможне. Граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение Дія, бизнес — через портал Дія.

Законопроект предлагает создать Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей. Базу сформирует Минцифра на основе данных таможни. В системе будет таможенная стоимость новых авто, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с деталями: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя.

В общем, весь процесс растаможки будет онлайн. Дія даже поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду, пояснили в Минцифры.

В предыдущем законопроекте концепция строилась на определении таможенных платежей исключительно по техническим характеристикам авто — без таможенной стоимости. Потому предварительную концепцию не поддержали нардепы.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 10380 о растаможке автомобилей в Дії.

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